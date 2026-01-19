Jesús Vara, estudiante en Zamora, publica su primer libro: "Hay que superar las excusas y aprender del error para avanzar"

Este estudiante del Grado de Primaria en el Campus Viriato ha hecho realidad su sueño de escribir un libro con el que busca que los lectores logren sus metas.

¿Qué es lo que encuentra el lector en su primer libro?

Una obra de unas 120 páginas en las que expongo, para todo tipo de público, la mejor forma de superar miedos. Es un libro que habla de la autoestima, el autodescubrimiento y el autoconcepto. También incido en que nunca se es lo suficientemente joven o mayor para poder hacer cosas. Con respecto al concepto de la inversión al que hace referencia el título, significa mucho más que poner tu dinero en movimiento. Se trata de saber tomar decisiones valientes para construir tu propósito.

¿Qué tipo de público es el receptor?

Está dirigido a todas esas personas que se puedan sentir inferiores, con poca autoestima, para que realmente descubran cuál es su potencial.

Apasionado por la lectura

¿Cómo surge la valentía de escribir su primer libro?

Realmente se podría decir que todo empezó cuando tenía unos catorce años. Fue ahí donde empecé a interesarme por el mundo de las inversiones, pero también por cómo mejorar tanto física como psicológicamente. Siempre me había gustado leer, desde pequeño, pero cambié mis lecturas, de novelas a temáticas más reflexivas, espirituales, de autoayuda, filosofía o finanzas. Y me planteé escribir un libro contando mi propia historia, para ayudar y animar a otros a descubrir su potencial.

Este libro ayuda y anima a otros a descubrir su potencial

En este proceso, ¿hubo algo que le frenara?

La verdad es que no, por suerte, todo fue bastante fluido, desarrollando las ideas que quería expresar. Fue más laborioso después el darle la forma deseada. Una vez terminado, lo envié a una decena de editoriales y, de las que me contestaron, opté por Íbera Ediciones. Fue la que más me convenció, porque ofrecía más opciones para expandirse con mayor facilidad.

Los frenos a los objetivos personales

Por su experiencia, ¿qué obstáculos se suele encontrar uno a la hora de perseguir sus sueños?

Sobre todo, el pensar demasiado en lo que digan los demás. Algo que, además, se le da una mayor importancia ahora, en plena era digital. Y gran parte del problema está en que en las redes sociales solo vemos vidas ideales e irreales, por lo que no confiamos en poder alcanzarlas, por miedo a fracasar, aunque la gran parte de ellas sean en sí una farsa y con las que solo pretenden ganar visitas y seguidores.

El joven zamorano Jesús Vara con su primer libro, «Inversión. Del miedo a la acción». / Cedida

¿Considera que su generación tiene más ánimo a la hora de alcanzar esas metas o existe un mayor temor que puede desaparecer con la edad?

Creo que hay un poco de todo, pero lo cierto es que ahora considero que la mentalidad está volviendo a tener la fuerza para superar los miedos y emprender todo lo que te propongas. Quizá todavía no ha llegado esta corriente con fuerza a España, pero en otros países sí que está más presente. Aquí todavía hay un problema con la presencia de mucha gente muy acomodada, que su máxima aspiración es ser funcionario, por ejemplo, sin apostar por conseguir sus metas.

¿Qué objetivo pretende alcanzar con este primer libro?

Pues llegar a la máxima cantidad de personas e intentar ayudar a la máxima cantidad de gente. Primero, conociéndose a sí misma, para poder después pasar a la acción, realizando para ello un recorrido que comienza en el interior de cada uno, entendiendo tus propias motivaciones, superando las excusas y aprendiendo del error para avanzar.