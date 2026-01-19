El humor canalla de Pantomima Full y espectáculos musicales en el Ramos Carrión de Zamora

Humor y música centran las propuestas que acogerá esta semana el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Rober Bodegas y Alberto Casado regresan a Zamora como Pantomima Full en 2018. Ahora, vuelven con “Hecho a mano”, su tercer espectáculo en directo que “tan malo no será si la gente se ha zampado el primero y luego el segundo”, según sus propios creadores.

El dúo de cómicos, que recala en el Ramos el viernes 23 a las 20.30 horas, demuestra que su éxito no está solo en las redes sociales, ya que apenas quedan entradas para la función de este viernes, dirigida a quienes “ya tienen una edad y saben perfectamente que las cosas hechas a mano tienen un valor especial. “Vale la pena pagar un poquito por ver a estos chavales haciendo sus bromitas de forma manual, sin edición, sin cortes” como reza la sinopsis del show cuyos pases están a 24 euros.

Música

El coro y orquesta de cámara Sonora se ha convertido en un habitual del Teatro Ramos Carrión y ahora presenta una nueva experiencia titulada “Aurum: Natura”. Tras su interpretación de las bandas sonoras de Disney, proponen una conexión inmersiva con la naturaleza a través de temas de Ludovico Enaudi, Ola Gjeilo o Eric Whitacre y grandes bandas sonoras como "La misión", "El Rey León" o "Pocahontas".

La experiencia combina música en directo, proyección visual y ambiente único con más de mil velas led y proyecciones generadas por inteligencia artificial, que harán viajar al espectador por un paisaje sonoro y visual. El concierto tendrá lugar el 24 de enero a las 20.00 horas las entradas tienen un precio de 25 euros.

Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo “La reina del hielo” de los conocidos personajes de Andersen. Anna, Olaf, El Sapo Pepe, El Príncipe del Verano, El Duque del Otoño, Golfin, El Hada de la Primavera y, por supuesto, Elsa y las mejores canciones de Frozen I y II se verán en el escenario del Ramos el domingo día 25 de enero a partir de las 18.00 euros con pases a 18 euros.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo de Diputación.