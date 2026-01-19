¿Cuánto menos han subido los salarios en Zamora que en España y cuántas horas más se trabaja aquí por convenio?

Los convenios colectivos provinciales y de empresa que se firmaron en Zamora a lo largo del año 2025 establecieron una subida salarial media del 3,01%, mientras que en el conjunto de España la subida media fue medio punto mayor y alcanzó el 3,53%.

Pese a esa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia respecto a los del conjunto del país, si se compara con el conjunto de Castilla y León, el incremento en Zamora fue una décima y media mayor que la subida de salarios autonómica, cifrada en el 2,86%.

Eso es lo que refleja la recopilación oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre los convenios colectivos suscritos en 2025, al cierre del ejercicio en las distintas provincias españolas.

Negociación colectiva en Castilla y León. / FS - Ical

En el caso de Zamora, son 23 los convenios provinciales y otros 2.987 de empresa, con un total de 14.874 trabajadores afectados. Además de la variación salarial, se refleja que en esos convenios las horas de la jornada laboral anual fueron de media 1.766,1 en la provincia. Eso supone una jornada anual cuatro horas más larga que la media autonómica y dieciséis más que la media nacional.

El hecho de que la brecha salarial de Zamora y del conjunto de Castilla y León se haya ensanchado en el último año respecto a la media nacional ha sido criticado por los sindicatos mayoritarios.

Valoración sindical

En declaraciones a Ical, el secretario autonómico de Acción Sindical de CC. OO., Fernando Fraile, y el vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, han arremetido contra la patronal autonómica por bloquear la negociación colectiva en 2025, y han denunciado que en el conjunto de la comunidad si siquiera se ha llegado a la recomendación de subida salarial del 3% pactada en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, algo que, aunque por los pelos, sí se ha alcanzado en Zamora.

Los sindicalistas han lamentado que solo dos autonomías registraron subidas salariales medias más bajas que Castilla y León, Murcia (2,73 por ciento) y Andalucía (2,76 por ciento).

En este contexto, han hecho un llamamiento a los empresarios a empezar a repartir los beneficios récord de la bonanza económica para que los trabajadores de Castilla y León ganen poder adquisitivo y se aproximen a la media salarial en España, porque "si siguen siendo cicateros tendrán que recurrir a las movilizaciones".

Trabajar más por menos dinero

Fernando Fraile ha denunciado que en 2025 se produjo un "bloqueo importante" de las mesas de negociación colectiva, condicionadas por "el debate de la reducción de jornada laboral", y ha lamentado que la subida media en convenios se situase en ese 2,86% en Castilla y León, en un "contexto totalmente favorable" de beneficios récord y un crecimiento de la productividad por encima de las retribuciones.

Por su parte, Alberto Miguel ha sostenido que los datos revelan que los empresarios "nos hacen trabajar más y pagan menos" y ha recordado que hay 46 convenios pendientes, que no se han podido cerrar en el año, con 57.200 trabajadores afectados, y este años 2026 se suman otros 114, para 205.300 personas.