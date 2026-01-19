Ni Estados Unidos, ni China, el sorprendente país que figura entre los tres con más exportaciones de productos zamoranos de origen animal

Zamora ha exportado a lo largo del año 2025 un total de 11.600 toneladas de reses ganaderas y otros animales, productos de origen animal y quesos a países de fuera de la Unión Europea. El dato se calcula a través de los certificados sanitarios que debe expedir el servicio de Agricultura del Gobierno de España en Zamora cada vez que se envía una remesa de esos productos a un país no comunitario.

El volumen de ventas se ha reducido el pasado año apenas un 3,5% respecto a 2024, aunque en número de operaciones, un total de 868, la caída fue del 20%. Esto indica que en 2025 el volumen de cada operación fue superior al de 2024, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Aunque también hay ventas más anecdóticas de halcones o mascotas, incluso de material genético o de pieles de bovino y tripas de reses, el 98% de las exportaciones que requieren ese certificado se corresponden con productos de origen animal para el consumo humano, y dentro de ellos tres de cada cuatro operaciones son de leche y productos lácteos, sobre todo queso. También es importante, cerca del 19% de los productos para consumo humano, la venta de canales de cordero.

Empresas punteras

Como empresas zamoranas con mayor volumen exportador de estos productos que requieren certificado destacan dos queserías, Hijos de Salvador Rodríguez (Quesos El Pastor) y Lácteas Cobreros, y una transformadora de ovino, Moralejo Selección.

Comisión de asistencia al subdelegado en la que se han ofrecido los datos de exportaciones. / José Luis Fernández

En cuanto a los países de fuera de la Unión Europea a los que se envían esas exportaciones, de los 868 certificados, 281 fueron para llevar los productos al Reino Unido, 87 al mercado de Israel y Palestina, 80 a Vietnam y, en cuarto lugar, 54 a Estados Unidos, como países con mayor número de certificados sanitarios para ventas en el exterior emitidos desde Zamora.

El alcance de las restricciones por enfermedades animales ha sido "muy limitado" en esta provincia, pese a las impuestas en octubre de 2025 por la aparición de un caso de dermatosis nodular contagiosa en una explotación de ovino de leche de Gerona y los de peste porcina africana detectados en jabalíes de la comarca del Vallés Occidental de Barcelona en noviembre.