Empleo sumergido en Zamora: la Inspección sube la guardia en el último año e incrementa la detección de trabajadores sin contrato

La Inspección de Trabajo en Zamora ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo en el último año y los datos ponen de relieve que, lejos de bajar la guardia, la actividad inspectora se ha reforzado.

El balance anual, expuesto este lunes en la Comisión de Asistencia al subdelegado del Gobierno en Zamora, lo ha detallado en rueda de prensa el subdelegado, Ángel Blanco, que ha resaltado que en el último año han aflorado 464 empleos de la economía sumergida, un 19% más que en el año anterior.

Además, la recaudación en la materia de la Seguridad Social se acerca a un millón y medio de euros. En concreto, se han recaudado un total de 1.456.000 euros. También, la labor de la Inspección ha permitido transformar en contratos indefinidos ordinarios, 263 contratos temporales o de fijos discontinuos, lo que supone un 36% más que el año precedente. Del mismo modo, la Inspección ha constatado 385 infracciones en materia laboral.

Ángel Blanco ha subrayado que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social efectúa un "trabajo de servicio público" que resulta "fundamental", ya que se encarga de "vigilar el cumplimiento de las normas" y garantizar los derechos sociales y la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras.

La Inspección abrió en Zamora a lo largo del pasado un total de 2.895 expedientes que se materializaron en 6.500 actuaciones.

Afiliación a la Seguridad Social

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, en la actualidad hay 62.353 afiliados en Zamora, con una subida generalizada que ha sido especialmente notoria entre los extranjeros, fundamentalmente de fuera de la Unión Europea.

De hecho, el pasado mes de septiembre, por primera vez en la historia de Zamora se superó la barrera de los cinco mil afiliados extranjeros en la provincia, según ha detallado la directora general del Instituto nacional de la Seguridad Social Teresa Peral.