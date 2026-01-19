Biblioteca Pública
Echar a volar la imaginación con este original taller infantil en Zamora
"Menuda cara" es la propuesta de taller infantil con fines solidarios que proponen Judit Castro y Rosa Encinas, de la mano de la asociación En Bici Sin Edad
Los participantes del taller infantil "Menuda cara" tendrán que usar su imaginación para observar los rincones de la Biblioteca Pública de Zamora con una mirada diferente, descubriendo formas que escapan a simple vista.
Practicarán así la pareidolia con fines solidarios. Ese es el doble objetivo —diversión y colaboración desinteresada— que proponen Judit Castro y Rosa Encinas, las organizadoras de este taller, que tendrá lugar este viernes, 23 de enero, de 18.00 a 19.30 horas.
A favor de En Bici Sin Edad Zamora
Ambas son miembros de la asociación En Bici Sin Edad Zamora y autoras de libro "Dibújame", en el que se inspira esta actividad infantil que invita a los niños y niñas a mirar su entorno con otros ojos y descubrir imágenes sorprendentes allí donde, a primera vista, parece que no hay nada.
Las dos, junto a Inés Mateos, acompañarán a los pequeños participantes en un proceso creativo que combina observación, imaginación y expresión artística.
Durante el taller, recorrerán la biblioteca en busca de pareidolias, para encontrar formas objetos o rincones que sugieran caras, animales o personajes.
El germen de una futura exposición fotográfica
"Cada hallazgo será fotografiado y registrado con un nombre, el autor o autora y el lugar exacto donde se ha descubierto", explican desde la organización. El objetivo es crear después con todo este material una exposición colectiva con todas las imágenes para ponerlas a la venta a un precio simbólico.
"Todos los beneficios obtenidos tanto del taller como de la posterior exposición se destinarán a la asociación En Bici Sin Edad, reforzando así el carácter solidario de la iniciativa", añaden.
Las inscripciones para este taller ya se pueden formalizar en el mostrador de la sección Infantil de la Biblioteca Pública de Zamora.
