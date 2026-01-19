Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en Córdoba: 39 muertosMañueco convoca elecciones autonómicasMinuto de silencio en ZamoraLa ZBE llegará en primaveraLibertad para los detenidos en Benavente
instagramlinkedin

Dolor y pésame también en Zamora por los muertos en el accidente de dos trenes AVE en Córdoba

Representantes institucionales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se concentran al mediodía en la plaza de Viriato para expresar su consternación por el accidente ferroviario y estar sentimentalmente cerca de las víctimas y sus familias

Zamora se suma al dolor de Adamuz por el descarrilamiento del tren: minuto de silencio en la Plaza Viriato

Zamora se suma al dolor de Adamuz por el descarrilamiento del tren: minuto de silencio en la Plaza Viriato

A.G.B

Alberto Ferreras

Más de un centenar de personas, en su mayoría representantes institucionales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y locales, se han concentrado este lunes al mediodía en la plaza de Viriato de Zamora para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Córdoba en el que se vieron implicados dos trenes AVE y que ha dejado por el momento 39 fallecidos y 122 heridos, 43 de ellos aún hospitalizados, de los que trece están en la UCI, según el último recuento del servicio 1-1-2 de Andalucía.

Con motivo del minuto de silencio, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha expresado el "máximo dolor, la máxima tristeza y la máxima consternación" por el trágico accidente de la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba) mientras que el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha indicado que a los zamoranos el accidente les queda "lejos en distancia, pero cerca en sentimiento". Tras dar el pésame a las familias de los fallecidos y desear la pronta recuperación de los heridos, ha mostrado sus muestras de cariño con los afectados por el siniestro.

Ambas instituciones, Subdelegación del Gobierno y Diputación de Zamora, se han coordinado para hacer una concentración silenciosa conjunta, después de que inicialmente cada una hubiera convocado una por su lado, a la misma hora pero en distintos lugares.

Por el momento, ninguna de las dos instituciones tiene constancia por el momento de que haya zamoranos entre las víctimas ni entre los heridos.

Noticias relacionadas y más

Al minuto de silencio, que concluyó con aplausos, asistieron también representantes de otras instituciones como el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, o el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  2. La CHD advierte: no hay reservas de agua para el desarrollo de las energías renovables en Zamora
  3. Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
  4. ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
  5. VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
  6. Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
  7. Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
  8. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde

Dolor y pésame también en Zamora por los muertos en el accidente de dos trenes AVE en Córdoba

Dolor y pésame también en Zamora por los muertos en el accidente de dos trenes AVE en Córdoba

La Seguridad Social advierte de la "ocupación ilegal" que supondría ceder la residencia de los Tres Árboles a Asprosub sin su permiso

La Seguridad Social advierte de la "ocupación ilegal" que supondría ceder la residencia de los Tres Árboles a Asprosub sin su permiso

El humor canalla de Pantomima Full y espectáculos musicales en el Ramos Carrión de Zamora

El humor canalla de Pantomima Full y espectáculos musicales en el Ramos Carrión de Zamora

Rocío Jurado "santa protectora" del Hurra Pop de Zamora

Rocío Jurado "santa protectora" del Hurra Pop de Zamora

Meliza 2026: Zamora se prepara para su VII Feria Apícola Internacional

Meliza 2026: Zamora se prepara para su VII Feria Apícola Internacional

¿Más nieve en Zamora? Esta es la previsión meteorológica para toda la semana (19-25 de enero)

¿Más nieve en Zamora? Esta es la previsión meteorológica para toda la semana (19-25 de enero)

El artista zamorano que cumple hoy 87 años: en lo más alto del arte

El artista zamorano que cumple hoy 87 años: en lo más alto del arte

Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora

Dos mujeres heridas en un atropello múltiple en la avenida de Galicia de Zamora
Tracking Pixel Contents