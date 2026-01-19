Dolor y pésame también en Zamora por los muertos en el accidente de dos trenes AVE en Córdoba

Más de un centenar de personas, en su mayoría representantes institucionales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y locales, se han concentrado este lunes al mediodía en la plaza de Viriato de Zamora para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Córdoba en el que se vieron implicados dos trenes AVE y que ha dejado por el momento 39 fallecidos y 122 heridos, 43 de ellos aún hospitalizados, de los que trece están en la UCI, según el último recuento del servicio 1-1-2 de Andalucía.

Con motivo del minuto de silencio, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha expresado el "máximo dolor, la máxima tristeza y la máxima consternación" por el trágico accidente de la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba) mientras que el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha indicado que a los zamoranos el accidente les queda "lejos en distancia, pero cerca en sentimiento". Tras dar el pésame a las familias de los fallecidos y desear la pronta recuperación de los heridos, ha mostrado sus muestras de cariño con los afectados por el siniestro.

Ambas instituciones, Subdelegación del Gobierno y Diputación de Zamora, se han coordinado para hacer una concentración silenciosa conjunta, después de que inicialmente cada una hubiera convocado una por su lado, a la misma hora pero en distintos lugares.

Por el momento, ninguna de las dos instituciones tiene constancia por el momento de que haya zamoranos entre las víctimas ni entre los heridos.

Al minuto de silencio, que concluyó con aplausos, asistieron también representantes de otras instituciones como el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, o el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.