El artista zamorano que cumple 87 años este 19 de enero
Desde muy niño, el destino caprichoso le tenía reservado un hueco en lo más grande del arte convirtiéndole en uno de los escultores y pintores más grandes que ha dado Zamora
T. S.
Hace 87 años nacía en Zamora uno de los artistas más geniales que ha dado esta tierra: Antonio Pedrero. El pintor y escultor, reconocido como uno de los más influyentes de España, nació el 19 de enero de 1939. A pesar de las vueltas que da la vida, desde muy pequeño el destino caprichoso le tenía reservado al niño Antonio un hueco en lo más grande del arte. Aprendió a dibujar en la Escuela de Bellas Artes de San Ildefonso, impulsada por Daniel Bedate y Chema Castilviejo. Con 14 años se fue a Madrid, donde inició sus contactos reglados con la pintura. Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y académico de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
“La Golondrina”
El artista zamorano desde niño estuvo influenciado por los pasos de Semana Santa que se guardaban en una panera que había frente al bar regentado por sus padres, de nombre La Golondrina. Lo que quizás no sabía Antonio Pedrero es que, años más tarde, una obra acerca de ese bar de “toda su vida” se convertiría en una de las grandes obras del siglo XX en la ciudad de Zamora.
La Semana Santa, su simiente
El pintor, con tan solo diez años, dedicó una extensa colección de dibujos a los pasos procesionales de Zamora. Su primer gran lienzo correspondió al primer asfalto de la Plaza Mayor de Zamora. En él siendo un niño, Antonio Pedrero empezó a realizar dibujos de los pasos de la Semana Santa de Zamora: "Empecé siendo un grafitero y los muchachos de entonces teníamos una gran pizarra", contaba el artista en una de sus entrevistas en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
El último reconocimiento... hasta ahora
Ha recibido numerosos homenajes y reconocimientos. El último, en diciembre del año pasado por el Foro de Amigos de Herminio Ramos, que rindió un emotivo homenaje al artista zamorano. Visiblemente emocionado, Pedrero agradeció el reconocimiento y recordó sus comienzos en Bellas Artes a los 14 años. El acto concluyó con un brindis por Pedrero, Herminio Ramos y el talento artístico zamorano.
¡Felicidades, maestro!
LEE AQUÍ LA ÚLTIMA ENTREVISTA A ANTONIO PEDRERO EN LA OPINIÓN DE ZAMORA
