El alumnado del Campus Viriato crece un 43% en los últimos siete años

El Campus Viriato de Zamora ha recuperado en los últimos siete años al 43% de su alumnado universitario. Estos son los datos para la esperanza que arroja el último informe del Sistema Universitario de Castilla y León, presentado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que corroboran el creciente interés de los jóvenes por los estudios superiores que se ofertan en la ciudad.

Tras una temporada funesta para el campus universitario zamorano, que en tan solo cinco años, desde el curso 2010-2011 al del 2015-2016, llegó a perder al 41,6% de los matriculados, pasando de los 2.624 a los 1.532 estudiantes, el goteo constante de pérdida de alumnos fue continuo —aunque no tan desorbitado— hasta el curso 2018-2019, con 1.310 alumnos.

Un curso que supone un punto y aparte

Esa es la fecha de la remontada de matriculaciones, al principio de forma tímida, aumentado ese primer año en solo 61 estudiantes más, pero luego subiendo la recuperación hasta los 118 matriculados más del curso 2021-2022 al 2022-2023 y sumando otros 113 para el siguiente curso.

El rector de la USAL, en la Feria de bienvenida en el Campus Viriato / José Luis Fernández / LZA

Con la matrícula de este curso 2025-2026, la cifra de estudiantes en el campus zamorano alcanza los 1.873, lo que supone el aumento del mencionado 43% en los últimos siete cursos académicos.

Los grados más demandados

Por otra parte, atendiendo a los datos de matriculación registrados en el actual curso académico, tan solo los grados de Ingeniería Informática en Sistemas de Información —impartido en la Politécnica— y Relaciones Laborales y Recursos Humanos han sufrido una pequeña caída en su alumnado, pero el resto de titulaciones se han mantenido o incluso aumentado de manera significativa.

Es el caso de Arquitectura Técnica y de Ingeniería Civil, los dos estudios que más han incrementado el número de sus matrículas en el curso 2025-2026. Le sigue otra oferta de la Politécnica, el de Ingeniería Mecánica, mientras que el grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos, cuya primera promoción se graduó el pasado verano, sigue siendo una de las carreras con excelente demanda, aunque tan solo pueden matricularse cada curso treinta nuevos estudiantes.

Radiografía del Campus Viriato

El Campus Viriato de Zamora consta de cuatro centros: la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Escuela Universitaria de Enfermería y la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Esta última es la única que no tiene su sede en el propio campus, pero pertenece también a la Universidad de Salamanca, a pesar de impartir las clases en las instalaciones del Colegio Universitario, en el centro de la capital.

Estudiantes en el Campus Viriato / José Luis Fernández / LZA

En total, Zamora oferta once grados repartidos entre esas facultades y escuelas. En este curso 2025-2026, fueron 551 alumnos los que se matricularon en alguno de los primeros cursos de las diferentes titulaciones, mientras que egresaron 361.

En cuanto a los dobles grados, la Facultad de Ciencias de la Educación dispone del de Maestro de Educación Primaria y Maestro de Educación Infantil, unos estudios que se desarrollan en cinco años y que siempre cubren la veintena de plazas que ofertan para nuevos alumnos.

Por su parte, la Politécnica dispone de dos dobles grados: en Ingeniería de Materiales e Ingeniería Mecánica y el de Ingeniería Informática en Sistemas de Información e Información y Documentación.

Un nuevo máster para el curso 2026-2027

El Campus Viriato también ofrece la posibilidad de estudiar en la Escuela Politécnica Superior el máster de Ingeniería Mecatrónica, mientras que para el curso 2026-2027 está previsto añadir a la oferta el máster de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería.

Los datos del Campus Viriato de Zamora forman parte de las estadísticas de la Universidad de Salamanca, que se reparte entre cuatro campus —el de la capital charra y la zamorana, más el de Ávila y el de Béjar— con 27 facultades y escuelas que ofertan un total de 81 grados y 83 másteres.

En la actualidad, acogen a un total de 22.595 estudiantes de grado, 2.475 alumnos de máster y otros 3.290 que están realizando su doctorado, lo que suma 28.360 alumnos, la cifra más elevada de todas las universidades de Castilla y León.

Las universidades de Castilla y León superan los 100.000 alumnos

Los últimos datos del sistema universitario de Castilla y León ratifican la tendencia al alza en cuanto al número de alumnos durante los últimos cinco años. La comunidad se compone de nueve universidades repartidas en una veintena de campus.

Esta fortaleza queda refrendada por los datos estadísticos correspondientes al curso académico 2025-2026, recientemente publicados por la Junta de Castilla y León en el Portal de Educación.

Cortejo académico desde el patio de Escuelas Menores, en Salamanca. | EFE (ARCHIVO)

Los indicadores reflejan la solidez y la capacidad de atracción del Sistema Universitario de Castilla y León, "que se consolida como un entorno académico estable y generador de confianza para el estudiantado". En concreto, en el presente curso se contabilizan 103.493 estudiantes matriculados, lo que representa un incremento del 5,09 % respecto al curso anterior, en el que la cifra se situó en 98.482 alumnos.

Este crecimiento se registra en todos los niveles de las enseñanzas universitarias oficiales: la matrícula en estudios de grado aumenta un 4,65 %, con un total de 84.337 estudiantes; los estudios de máster experimentan un incremento del 6,35 %, hasta alcanzar los 13.235 matriculados; y los programas de doctorado registran un crecimiento del 8,68 %, con 5.921 doctorandos.