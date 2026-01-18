Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora despide a Mariano Rodríguez San León: La cocina tradicional zamorana, huérfana

El empresario de hostelería falleció a los 86 años en la capital en la madrugada del 17 de enero. La misa de funeral será este domingo a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes

Mariano Rodríguez San León, en el centro, entre los famosos cocineros José Andrés y Ferrán Adriá.

Mariano Rodríguez San León, en el centro, entre los famosos cocineros José Andrés y Ferrán Adriá. / FOTO M.R.S.

Susana Arizaga

La hostelería zamorana perdió ayer a Mariano Rodríguez San León, uno de sus referentes, un empresario tenaz y peleón que supo mantener, ampliar y colocar en lo más alto el legado paterno con la cocina tradicional zamorana y los productos de la tierra como ejes de sus negocios de restauración con un gran éxito durante más de medio siglo. Tras instalar la capilla ardiente en el tanatorio Sever, hoy, 18 de enero, tendrá lugar el funeral a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.

Mariano Rodríguez San León, el rey de la cocina tradicional zamorana

Mariano Rodríguez San León, el rey de la cocina tradicional zamorana

Mariano Rodrguez San Len a la puerta del Hostal Rey Don Sancho, origen de la empresa familiar / L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodríguez San León murió la madrugada de ayer, 17 de enero, a los 86 años, tras permanecer los últimos limitado por una enfermedad que le alejó de sus visitas matinales al Asador Casa Mariano, regentado desde su jubilación por su hijo Luis Miguel Rodríguez Román y su nuera Marian Jaular, a los que cedió el testigo de su último bastión empresarial abierto en el año 1996.

El empresario indómito, recordado como un buen jefe, cabezota pero dialogante en la negociación de los convenios colectivos, llegó a tener a su cargo más de un centenar de empleados cuando heredó de su padre los dos grandes baluartes del grupo hostelero de los Rodríguez San León: el Hostal Rey Don Sancho y el restaurante cafetería Sancho 2, al que Mariano y su esposa Adela Román unirían más tarde el restaurante La Marina, anejo al complejo situado en terreno municipal que levantó el padre, Mariano Rodríguez García, quien comenzó como churrero.

MARIANO RODRIGUEZ SAN LEON PRESENTA UN LIBRO &quot;MI COCINA&quot;

MARIANO RODRIGUEZ SAN LEON PRESENTA UN LIBRO "MI COCINA" / JOSE LUIS FERNANDEZ

Difundir la cocina tradicional

El espíritu inquieto heredado del patriarca, que en el año 1968 pasó de la churrería a inaugurar el Hostal Rey Don Sancho y el restaurante Sancho 2 en 1980, le llevó a dejar la impronta de la cocina de Zamora, de la tradicional y de la más moderna que se elaboraba en los fogones de sus restaurantes, en todos los rincones del país a través de la organización de jornadas gastronómicas con las que concertar con otros restaurantes de Galicia, Asturias, el País Vasco o Andalucía para intercambiar los manjares de esos lugares con los que definen la cocina de plato y cuchara zamorana que plasmó en su libro "Mi cocina".

Mariano Rodríguez San León, elegido presidente de la Federación Nacional de Hostelería.

Mariano Rodríguez San León, elegido presidente de la Federación Nacional de Hostelería. / LUISMA MURIAS

La iniciativa tuvo tanto calado en su restaurante que la clientela esperaba expectante cada edición anual. Especialmente famosas fueron las Jornadas de Cádiz organizadas por primera vez en 1991 con el restaurante El Faro. El lechazo, el pato, la oca y las setas fueron algunos de los productos de la tierra que transformó en sus fogones desde que en 1981 organizara las primeras jornadas.

Mariano Rodríguez San León no dejó de lado el trabajo para lograr un peso específico del sector hostelero a nivel provincial, fue presidente de Azehos desde 1984 hasta 1987; de la Confederación de Castilla y León desde 1986 y hasta entrado el año 2000; y de la Federación Nacional desde 1986, de la que es presidente de honor.

