Otra pintada en un templo románico de Zamora este fin de semana: el concejal no se corta al calificar a los autores

Es el último suma y sigue. El patrimonio histórico de Zamora de nuevo ha sido objeto de pintadas vandálicas que, al realizarse en bienes protegidos pueden incluso ser consideradas delito. Pero si los garabateros no cejan, tampoco lo hacen los servicios municipales de Limpieza, que esta vez no han tardado ni 24 horas en eliminar el grafiti y restituir la piedra histórica a su estado original.

La última pintada se ha producido este fin de semana en la iglesia románica del Espíritu Santo. En la fachada, junto a la puerta y con pintura roja, el autor del grafiti ha escrito la leyenda "Más vivienda y menos iglesias", junto a un símbolo anarquista.

El domingo al mediodía, en menos de 24 horas, esa pintada ya estaba borrada gracias a la actuación de los servicios municipales de limpieza, según ha destacado el responsable de esa área municipal y concejal de Infraestructuras, Pablo Novo.

Un trabajador de la concesionaria municipal del servicio de limpieza elimina la pintada. / Cedida

El edil no se ha cortado a la hora de poner calificativos a los autores de la última acción vandálica. Pablo Novo ha asegurado que este fin de semana le ha tocado a ese templo románico "sufrir a manos de iletrados sin sentido práctico de la política".

Ha tachado a los autores de "descerebrados jugando a ser 'revolucionarios', dañando patrimonio con siglos de historia y duplicando la labor de los trabajadores del servicio de limpieza".

Fachada del templo, una vez eliminada la pintada. / Cedida

La reacción del concejal se produce después de que en las últimas semanas hayan sido varias las acciones vandálicas de este tipo. Sin ir más lejos, el pasado lunes dos menores eran identificados por la Policía Municipal por hacer pintadas en la muralla de Zamora y el fin de semana del 10 y 11 de enero fue la iglesia de Santa María la Nueva la que fue blanco de las pintadas. A finales de diciembre, para despedir el año, el histórico Arco de Doña Urraca, restaurado en los meses anteriores, se utilizó como lienzo para otro grafiti. En todos los casos las pintadas fueron retiradas con prontitud.

En meses anteriores, la acción de los vándalos llegó también al Puente de Piedra o las iglesias de San Vicente o San Cipriano. Y siempre resultaron acciones efímeras por la actuación del servicio municipal de limpieza, que destina una partida anual de 100.000 euros a la eliminación de pintadas.