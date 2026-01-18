¿Qué pasa con las listas de espera sanitaria? Ya son 20.000 zamoranos pendientes de acudir a consulta

Cada vez son más los zamoranos que tienen la solicitud con el especialista médico que le ha cursado su médico de familia retenida en un cajón de Sacyl, sin ni siquiera saber la fecha en la que deberán acudir a consulta.

Los pacientes pendientes de asignación de cita para una primera consulta con el especialista se ha convertido en el talón de Aquiles del sistema sanitario público en Zamora y en ese limbo entre la Atención Primaria y la Especializada, con necesidad reconocida de tener que acudir al médico especialista, pero sin fecha aún para la consulta se encuentran ya más de 15.000 zamoranos.

En concreto son 14.475, lo que supone 825 más que tres meses antes, según los últimos datos, al cierre de 2025 hechos públicos por Sacyl. De hecho, suponen más de un tercio de los pacientes de toda Castilla y León que se encuentran en ese dilema de saber que tienen que ver al especialista, pero no tener aún fecha para ello, un problema que sufren principalmente en Zamora y en Salamanca, que concentran cuatro de cada cinco pacientes de Castilla y León en esa situación.

Especialidades

En el caso de Zamora, el problema se detecta especialmente en Traumatología y Cirugía Ortopédica, con 7.239 zamoranos pendientes de que le asignen cita; en Urología, con 2.051; y en Oftalmología, con 1.335; mientras que Endocrinología hay casi un millar de expedientes en el cajón a la espera de cita; en Neumología 850; en Anestesia y Reanimación 749, y en Ginecología 710.

A todos ellos hay que sumar otros 4.544 zamoranos en espera para acudir a la primera consulta con el especialista, pero que ya tienen cita para ella, con lo que entre unos y otros son ya más de 20.000 los zamoranos que esperan cita por causas atribuibles a la organización y los recursos disponibles. Hay además otros 1.282 zamoranos que igualmente están en espera, pero debido a circunstancias especiales que no tienen que ver con los recursos de los que se disponen.

Pacientes en las consultas de Oftalmología del Hospital Provincial de Zamora / J. N.

Respecto a los pacientes en espera estructural para primera consulta, la demora media para acudir a la especialidad en Zamora es de 108 días, mientras que la media en Castilla y León se sitúa en 102. De toda la Comunidad únicamente tienen un tiempo mayor de espera para acudir al especialista en tres zonas hospitalarias comarcales y no provinciales: la del hospital leonés de El Bierzo (177 días) y la de los burgaleses de Miranda de Ebro (163 días) y Aranda de Duero (139 días).

Por lo que respecta a las listas de espera quirúrgica, en Zamora la media de días para ser operado es de 66 días, frente a los 87 del conjunto de Castilla y León. Pese a ello, se ha incrementado en cuatro días en el último trimestre del año.

El dato positivo

En cuanto a pruebas diagnósticas, la demora media en Zamora es la más baja de toda Castilla y León para hacerse un TAC (13 días) y una resonancia magnética (24) y está también por debajo de la media autonómica para una ecografía (41 días de espera) y una mamografía (29 días).