El "Negro de Zamora" lleva el orgullo de la ciudad a Estambul

Zamora vuelve a colarse en el mapa viral gracias a “El Negro de Zamora”. Y no es la primera vez que su historia llama la atención: ya fue protagonista en este periódico hace unos días, cuando se contó cómo el creador de contenido camerunés Prince Michael Emmanuel se había convertido en un altavoz espontáneo de la ciudad, llevando su orgullo zamorano incluso hasta África.

Desde entonces, su perfil sigue creciendo como una ventana cercana a la vida en Zamora: una ciudad que se vive despacio y se siente de verdad, con calles tranquilas, paseos junto al Duero y una cercanía vecinal difícil de encontrar en otros lugares. En sus vídeos repite una idea que conecta con muchos seguidores: en Zamora cualquiera puede sentirse parte desde el primer día.

De Camerún a embajador de Zamora en África

Prince, de 33 años, vive en Zamora y trabaja en Madrid, según explica en sus redes. En sus publicaciones muestra la ciudad, comparte su aprendizaje cultural y agradece las oportunidades que encontró en la “perla del Duero”.

En el vídeo que ya se citó en la noticia del 15 de enero, y que no deja de crecer, se le ve durante una visita a su familia en Camerún, caminando por las calles del país africano con la bandera de Zamora bien alta, alardeando de su ciudad de adopción. El clip supera ya las 50.000 visualizaciones y ha despertado un aluvión de comentarios celebrando esa conexión entre su tierra natal y Zamora.

Más allá de las cifras, el contenido funciona como una reflexión constante: la capacidad de Zamora para acoger, integrar y celebrar la diversidad, demostrando que la convivencia entre culturas puede ser una riqueza social y humana.

Lo último: “Zamora sin fronteras” rumbo a otro viral

Pero si aquello ya situó el nombre de Zamora lejos de sus fronteras, lo nuevo apunta todavía más alto. Prince prepara, y ya está compartiendo, un vídeo con un mensaje claro desde el inicio: “ATENCIÓN! ZAMORA SIN FRONTERAS”.

El escenario esta vez es Estambul (Turquía). Y no cualquier lugar: "En el aeropuerto más grande de Europa, viajeros de todo el mundo se detienen para mirar, aplaudir y celebrar la Seña Bermeja y el orgullo zamorano", escribe en sus redes.

Desde luego, una escena con todos los ingredientes para hacerse viral.