La idea de la Junta de Castilla y León para reforzar el comercio zamorano

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha en Zamora y Soria un programa piloto de apoyo al comercio de proximidad financiado con 125.980 euros, que permitirá la creación de una Oficina Técnica de Comercio destinada a prestar un servicio integral de asesoramiento y acompañamiento a pymes y autónomos del sector.

El proyecto, aprobado a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, se desarrollará a lo largo de todo el año 2026 y será ejecutado por la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), contando en Zamora con la colaboración de la Federación Zamorana de Asociaciones de Empresarios de Comercio (Azeco).

La futura oficina, que se implantará en la sede de Azeco en la plaza de Alemania, nace con la vocación de convertirse en un punto de referencia para los comerciantes, que tendrán a su disposición personal técnico especializado.

CAMPAÑA NO COMPRES A CIEGAS AZECO / NICO RODRIGUEZ / OPZ

Un lugar de encuentro donde podrán plantear cualquier tipo de consulta, necesidad o iniciativa relacionada con su actividad. El objetivo es, por tanto, ofrecer un acompañamiento continuo y personalizado que abarque desde el asesoramiento empresarial hasta la orientación en procesos de modernización, digitalización o relevo generacional.

Toda la información de la administración regional

A través de la Oficina Técnica de Comercio se trasladará también a los comerciantes toda la información de la Junta de Castilla y León que sea de interés para el sector como subvenciones, normativas o premios.

Asimismo, se divulgará y prestará apoyo al empresariado local en los programas y tramitación de subvenciones convocadas por la administración regional y se colaborará con la misma en la actuación del censo de establecimientos y la detección de necesidades.

El presidente y el secretario general de Azeco, Ruperto Prieto y Ángel Hernández. | VÍCTOR GARRIDO

Entre las funciones de la nueva oficina, que impulsará Azeco en Zamora, estará también la de prestar servicios de consultoría de alto valor, así como servicios especializados en consultoría estratégica sobre las diferentes áreas de la empresa entre las que se incluyen estrategia de negocio, gestión, costes, recursos humanos, digitalización, imagen, marketing, ventas y otros servicios de valor.

Talleres de marketing, inteligencia artificial o normativa

La oficina de asistencia al comercio ofertará también talleres en los que se incluirán temas de relevancia para que puedan ampliar sus conocimientos y avanzar en sus estrategias de modelo de negocio, marketing digital, digitalización, inteligencia artificial aplicada en el pequeño comercio, tendencias del retail y aspectos normativos.

Una experiencia piloto en los municipios de Zamora y Soria que se desarrollará durante todo este ejercicio para dar respuesta a los desafíos del sector derivados también de los nuevos hábitos de consumo, pero con la pretensión de que en el 2027 se extienda a todas las capitales de provincia de Castilla y León.

Más actividad y más trabajadores vinculados al sector

El número de trabajadores afiliados al sector del comercio en la provincia ha pasado de 5.895 en diciembre de 2024 a 5.972 en noviembre de 2025, lo que supone 77 personas más empleadas y un incremento aproximado del 1,3%. Aumento del empleo que coincide con una valoración positiva, aunque moderada, de la reciente campaña de Navidad por parte del sector.

MOMENTO DEL SORTEO ANTE NOTARIO DEL CHEQUE DE 3000 EUROS. AZECO. CAMPAÑA DE NAVIDAD. SORTEO CHEQUE / EMILIO FRAILE / OPZ

"Detectamos un mejor comportamiento de la actividad comercial respecto a ejercicios anteriores, sin que ello suponga un repunte excepcional", indica Ruperto Prieto, responsable de la Federación Zamorana de Asociaciones de Empresarios de Comercio (Azeco). Desde el sector se apunta a varios factores que podrían haber contribuido a esta evolución, como una ligera mejora de la renta disponible de las familias, el mayor movimiento en las calles durante las fechas navideñas y las bajas temperaturas registradas, que han favorecido las compras vinculadas al equipamiento personal y a los productos de invierno.

Incremento local ante la tendencia regional

Balance de un sector que ha incrementado también su número de empresarios en el último año en contra de la tendencia regional. En concreto, siete autónomos dedicados al comercio, con tres nuevas altas registradas durante el pasado mes de diciembre.

CAMPANA DE COMERCIO DE NAVIDAD DE AZECO / Victor Garrido / LZA

Se trata de una evolución positiva para un sector que afronta importantes desafíos como son el relevo generacional y el auge del comercio online, pero que cuenta con sólidas bazas para competir y reforzar la fidelización de sus clientes. "Es un comercio muy competitivo, cercano, que tiene una buena relación calidad-precio y comerciantes que se caracterizan por su profesionalidad", valora Prieto.

Por todo ello, el presidente de Azeco ensalza el valor del mismo. "El comercio es uno de los sectores que más empleo genera y resulta clave para la vida y la actividad de las ciudades, por lo que su fortalecimiento repercute directamente en la cohesión urbana y social", expone Prieto. Relevancia estratégica del comercio para la provincia de Zamora, no solo por su peso económico, sino también por su impacto social. "Imagínate una ciudad sin comercios", concluye.