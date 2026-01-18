SUCESOS
Dos hombres heridos en un accidente en el barrio de Carrascal en Zamora
Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han notificado un accidente en la carretera ZA-L-2427 de la capital en dirección al barrio de Carrascal.
Se trata de una salida de la vía de un turismo que posteriormente ha chocado con una ladera.
En el accidente han resultado heridos dos varones, con cortes en un dedo y dolor en el pecho.
Desde Sacyl han enviado a los servicios sanitarios y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y Policía Nacional.
Por el momento se desconocen las causas del accidente.
