Higinio Ramos Calle, director de la Escuela Politécnica Superior de Zamora: "La USAL está muy interesada en crear nuevas titulaciones"

Cumplido un año en el cargo, los objetivos de su mandato se centran en potenciar la investigación, apostar por proyectos con universidades extranjeras, colaborar con las empresas locales para incentivar la economía y caminar de la mano con la USAL para convertir este campus en toda una referencia en grados técnicos.

Cumplido el año al frente de la dirección de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, ¿qué valoración hace de estos primeros meses en el cargo?

Llegué como profesor al campus en el año 90 y ya había tenido alguna oferta hace tiempo para ponerme al frente, aunque las rechacé porque estaba centrado profesionalmente en otros asuntos, como la investigación y la docencia. Ahora pensé que estaría bien tener también experiencia en gestión y me terminaron de convencer. Estoy muy satisfecho de este primer periodo, que ha estado precedido de una etapa de diagnóstico y diálogo con profesorado, personal de administración y servicio y estudiantes, para detectar prioridades e impulsar iniciativas docentes, de relación con el entorno y con otras universidades. De hecho, las actuaciones que estamos llevando a cabo están dirigidas en ese sentido.

¿Qué objetivos principales tiene marcados en su hoja de ruta?

Son diversos. En primer lugar, intentar reforzar y mejorar la calidad docente y potenciar la investigación, sobre todo la relacionada con el tejido productivo que tiene Zamora. Otro tema en cartera es la internacionalización. Ahora mismo, estamos en contacto con la Universidad de Santander en Colombia, con La Matanza en Argentina y con la de Connecticut, en Estados Unidos.

¿Con qué propósito?

La idea es desarrollar proyectos conjuntos, aunque todo lleva su tiempo y acabamos de arrancar. También tenemos previsto, por ejemplo, desarrollar un máster con la Universidad de Basilicata, en Italia, y con la de Tallín, en Estonia.

¿Qué equipo lo acompaña?

La junta directiva está formada por tres subdirectores: María Luisa Pérez Delgado, subdirectora de Docencia e Infraestructuras; Manuel Rodríguez Martín, subdirector de Ordenación Académica e Internacionalización y Leticia Aguado Ferreira, subdirectora de Estudiantes y Extensión Universitaria. También está el secretario académico, Jesús Ángel Román Gallego. No quiero dejar de mencionar aquí la importante labor que desempeñan los coordinadores de grado, habiendo uno por cada titulación. Y también destacar que las decisiones sobre el funcionamiento de la Politécnica se toman por acuerdo de la Junta de Escuela, donde hay representantes de los profesores, del PAS y de los estudiantes.

El número de estudiantes, en alza

En estos últimos cursos se ha producido un aumento de la matriculación, que da lugar al mantenimiento y a la promoción de esta escuela. ¿Son datos para la esperanza?

Los datos de matriculación confirman el interés por las titulaciones técnicas: todas han crecido, se ha incrementado la matrícula en un 20,4% con respecto al año pasado, creciendo especialmente las ramas relacionadas con informática y construcción. Los grados que más incremento de matrícula han experimentado han sido Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil, seguidos por los grados en Ingeniería Agroalimentaria y en Informática. Hay que reseñar que titulaciones como Mecánica, Videojuegos e Informática han cubierto la oferta de plazas. Llevamos creciendo desde el año 2000, que fue cuando registramos el menor número de matriculados, unos 450 alumnos. Este año estamos en 829.

Ya está en la calle la primera promoción del grado de Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos, ¿ha sido una buena apuesta para la Politécnica?

Esta primera promoción ha superado las expectativas en implicación y empleabilidad. Los estudiantes han mostrado buen nivel técnico y proyectos finales con aplicaciones reales. Varias empresas del sector ya han mostrado interés. Veo un futuro muy prometedor para este grado en el campus, tanto por su encaje con industrias creativas como por su sinergia con el emprendimiento. La matrícula de este grado está limitada a treinta nuevos alumnos y todos los años se completa, teniendo una demanda muy superior a la oferta de plazas.

Nuevas infraestructuras para seguir avanzando

Tanto para este grado como para el resto, se necesitan infraestructuras potentes. ¿En qué punto está la escuela en ese sentido?

Está claro que, para seguir creciendo, necesitamos infraestructuras docentes y de investigación. Ahora mismo estamos en un proceso de creación de nuevos laboratorios especializados de realidad virtual y aumentada, de robótica y de fabricación digital, lo que hemos llamado espacio FutureLab Zamora, que va a ser una extensión del actual FabLab, que ya lleva funcionando tres años. Está siendo posible gracias a una ayuda de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, a quienes agradezco su apoyo. Por otra parte, de crearse nuevas titulaciones, lo cual no descarto, porque el rector está muy interesado en que así sea, se necesitarían nuevos espacios para docencia e investigación. Ahora estamos aprovechando al máximo lo que tenemos y estamos cerrando los descansillos del edificio Aulario para ubicar nuevos laboratorios. El aula de Prevención de Riesgos Laborales y el laboratorio de Instalaciones Industriales, por ejemplo, ocuparán dos de estos espacios. Y todo lo relacionado con el proyecto Fórmula USAL, que tan buena acogida ha tenido, ocupa otro de estos espacios. Nos estamos quedando sin sitio, pero ya se está estudiando por parte del rectorado la posibilidad de ampliación. Por último, sería interesante también disponer de espacios para emprendimiento y empresas que favorezcan la colaboración y transferencia de conocimientos.

¿Es importante el apoyo que públicamente ha mostrado el rector de la USAL al Campus Viriato?

Valoro muy positivamente ese apoyo e interés por que el campus siga creciendo. La implicación institucional es clave y me gustaría que ese respaldo se tradujera en dotación presupuestaria estable para infraestructuras, programas de investigación conjunta con la industria local, becas y proyectos de internacionalización que permitan consolidar ofertas formativas y atraer talento. Las decisiones están sujetas a las negociaciones políticas, pero, en cualquier caso, creo que el campus tiene un futuro prometedor para Zamora.

Motor de desarrollo local

¿Qué papel puede jugar la Escuela para el desarrollo de Zamora, con el talento que hay en las aulas?

La escuela puede ser un motor de desarrollo local, formando profesionales cualificados, generando proyectos de I+D con empresas, apoyando el emprendimiento y ofreciendo transferencia tecnológica. El talento que hay en las aulas puede convertirse en empleo y en iniciativas que diversifiquen y modernicen la economía de Zamora. Lo que hay que apoyar es que surjan iniciativas empresariales y que se queden aquí.

¿Es imprescindible la conexión entre la universidad y la empresa, más en grados como los que se imparten en la Politécnica?

La conexión universidad-empresa es imprescindible, especialmente en nuestros grados técnicos. Facilita la inserción laboral, orienta el currículo a necesidades reales y enriquece la investigación. Por eso trabajamos para ampliar convenios, prácticas remuneradas, cátedras industriales y proyectos fin de grado en colaboración con empresas. Hasta hace poco, en el aspecto académico se valoraban la docencia y la investigación. Ahora hay un tercer apartado que cada vez está cobrando más importancia: la transferencia de conocimiento. Y la USAL ha apostado por ello con la creación de un Vicerrectorado de Transferencia, que está llevando a cabo numeras propuestas en este sentido. El Foro EPSZ-Empresa, que este curso celebrará su quinta edición, ha sido una iniciativa excelente por parte de la escuela.

El peso específico de la investigación

¿Qué peso tiene la investigación en los grados de la escuela?

Tiene un peso creciente y debemos incentivarla entre el alumnado, integrando investigación en asignaturas, fomentando proyectos de fin de grado y máster con componente investigadora, programas de verano con investigadores y ofreciendo la posibilidad de prácticas en empresas que compartan ese aspecto. También es clave reconocer la labor investigadora en el profesorado y que se fomente por parte de los responsables universitarios.

¿Cuáles son las áreas más destacadas en investigación en estos momentos?

Entre las áreas más fuertes está la Informática, con algoritmos, visión por computador, simulación, seguridad informática o aplicaciones de Inteligencia Artificial. También tiene peso específico la Ingeniería de Materiales, con investigación sobre reciclaje y desarrollo de materiales avanzados, así como aplicaciones relacionadas con la industria 4.0, desde la automatización hasta el desarrollo de dispositivos inteligentes para prevención de riesgos laborales. Entre los proyectos que se están desarrollando actualmente, me gustaría señalar el reciclado de redes de pesca, el de residuos de construcción, la impresión 3D con materiales sostenibles, la optimización de perfiles aerodinámicos en turbinas eólicas o el desarrollo de productos agroalimentarios con características específicas.

Atracción de alumnado extranjero

Cada vez hay más alumnos extranjeros en las aulas, ¿qué ofrece la Politécnica para atraer a estos estudiantes?

El aumento de estudiantes extranjeros es muy positivo. Ofrecemos programas de movilidad internacional, apoyo en trámites y adaptación académica y la posibilidad de participar en proyectos prácticos con empresas. Los estudiantes extranjeros suelen buscar calidad docente, oportunidades de prácticas y proyección profesional. Creo que los logros obtenidos por alumnos que vinieron hace unos años ha causado un efecto llamada. Tenemos alumnos de 33 nacionalidades diferentes, destacando la procedencia del norte de África y de Iberoamérica.

¿Cuál es el nivel de empleabilidad en las diferentes carreras de la Politécnica?

La empleabilidad de nuestras titulaciones es buena y es un argumento clave para atraer estudiantes. La combinación de formación práctica, convenios con empresas y programas de prácticas facilita la transición al mercado laboral. Seguimos trabajando para medir y mejorar estos indicadores y para comunicar mejor esos éxitos.

Las mujeres, cada vez más presentes

¿Sigue siendo una asignatura pendiente la incorporación de alumnas a las carreras más técnicas?

Su inclusión cada vez es mayor, porque estamos desarrollando acciones de sensibilización y divulgación en centros de Secundaria, programas de mentorización, presencia de referentes femeninos en eventos y convocatorias de becas y ayudas específicas. En Ingeniería Mecánica hay mayor número de hombres que de mujeres, pero en otras titulaciones, como Videojuegos o Ingeniería Civil, hay un número parecido, mientras que en Agroalimentaria es mayor la presencia de mujeres.

¿Cómo le gustaría que fuera el Campus Viriato cuando se cumplan los seis años de su mandato?

Mi visión para el Campus Viriato de cara a ese futuro es el de un campus vivo e innovador, con infraestructuras modernas y sostenibles, un ecosistema de investigación y transferencia dinámico, vínculos sólidos con empresas locales e internacionales, mayor internacionalización del estudiantado y programas formativos flexibles que respondan a las necesidades tecnológicas y sociales de la región. En definitiva, un campus que sea reconocido por su aportación al desarrollo económico y social de Zamora.