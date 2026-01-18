Sin heridos por el momento tras el incendio en un edificio de Zamora, según el último parte

Zamora registró este domingo a las 11.21 horas un aviso por un incendio en un edificio de la calle Candelaria Ruiz del Árbol. Según la llamada recibida en la Sala de Operaciones del 1-1-2, se observaban llamas y humo en la chimenea de una vivienda situada en un bloque de cinco plantas.

Tras la alerta, el centro de emergencias movilizó a la Policía Nacional, la Policía Local y a los Bomberos de Zamora para intervenir en el lugar. Por el momento, no se ha requerido asistencia sanitaria para ninguna persona.