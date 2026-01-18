Sin heridos por el momento tras el incendio en un edificio de Zamora, según el último parte
Los Bomberos de Zamora intervinieron en un inmueble de cinco plantas tras el aviso de un incendio en la chimenea de una vivienda
Zamora registró este domingo a las 11.21 horas un aviso por un incendio en un edificio de la calle Candelaria Ruiz del Árbol. Según la llamada recibida en la Sala de Operaciones del 1-1-2, se observaban llamas y humo en la chimenea de una vivienda situada en un bloque de cinco plantas.
Tras la alerta, el centro de emergencias movilizó a la Policía Nacional, la Policía Local y a los Bomberos de Zamora para intervenir en el lugar. Por el momento, no se ha requerido asistencia sanitaria para ninguna persona.
