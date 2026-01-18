Los consejos de Fernando Jáuregui para la generación de doña Leonor

Otro invitado bien conocido por el público zamorano llega este jueves al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Se trata de la voz experta del periodista Fernando Jáuregui, que regresa al foro del periódico para presentar su último libro, "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?", un ejercicio de predicción futura basado en acontecimientos presentes mediante un trabajo reportajeado, investigado y escrito para pronosticar cómo será España a mediados de este siglo XXI.

El año elegido no es fruto del azar, sino que ha sido escogido porque en 2050 el propio autor cumplirá nada menos que un siglo de vida, aunque no tiene confianza en soplar el centenar de velas en una tarta de cumpleaños, entre otras cosas, porque no ha seguido los consejos que él mismo recoge en las páginas de su libro para llegar bien hasta esa edad, como reconoce.

FERNANDO JAUREGUI, PERIODISTA. / LUISMA MURIAS / LNE

Lo único que pide es tiempo para "comprobar" si algunos de los pronósticos que se anuncian en este último trabajo se llegan a cumplir pasadas unas tres décadas.

Dedicado a la generación Z

De ahí que "El cambio en 100 palabras" tenga como destinatarios principales a las generaciones más jóvenes, "en especial, la generación Z, la de la futura Leonor I". Esa es la que "aún está a tiempo de sacar provecho de las recomendaciones que un centenar de expertos ofrecen en este libro", asegura.

Un volumen cuyo título alternativo podría haber sido "La felicidad está a dos décadas y media y hay que buscarla desde ya".

El cambio es mucho más que el ansia de felicidad o incluso de inmortalidad, de la que también se habla en las páginas de este estudio. "El cambio, y más en estos azarosos tiempos, consiste en entender que la nueva era, la gran transformación, nos afecta a todos, en todo y todo el tiempo. Nadie está al margen de esta nueva realidad. Conozcámosla, asumámosla y obremos en consecuencia", aconseja el autor.

Larga trayectoria profesional

Fernando Jáuregui llegó al mundo en Santander en 1950, cuando se publicaban las "Crónicas marcianas" de Ray Bradbury y los mejores relatos de Asimov. Toda su vida ha estado dominada por el ansia de entender el futuro y es lo que pretende con este libro, el vigésimo que escribe en solitario, aparte de otros tantos colectivos y a lo que hay que sumar una larga trayectoria profesional como periodista de prestigio.

El cambio que domina e inquieta a la humanidad es el tema central de este libro, que tiene el año 2050 como horizonte temporal.

La cita, como siempre, el jueves a las 20.00 horas, en el teatro del Seminario de San Atilano, con entrada gratuita hasta completar aforo.