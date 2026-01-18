Cuando una ciudad sin puerto levanta un monumento naval: descubre la historia detrás de este parque de Castilla Y León

En Zamora hay un ancla que mucha gente mira sin detenerse y que, sin embargo, no está ahí “porque sí”. No es un adorno casual ni un capricho, forma parte de un monumento dedicado a la Marina-Armada Española en el entorno del Parque de la Marina Española. Y eso cambia la mirada. Porque una cosa es ver hierro y piedra; otra, entender que ese conjunto está ahí para recordar, para señalar una memoria concreta en mitad de una ciudad sin costa.

La referencia más repetida en el localismo y la prensa zamorana es clara y se cuenta casi como una sentencia: el monumento está ejecutado con piedra de Pereruela y el ancla fue traída por la Armada desde Ferrol, hasta el punto de que, según se repite, “dio el nombre a la plaza”. No es un detalle menor. En las ciudades, los nombres se quedan cuando algo importa, cuando un símbolo acaba imponiéndose al uso diario y a la costumbre.

Y ahí aparece Ferrol, que no se menciona al azar. Ferrol es uno de los grandes polos históricos de la Armada, y su Arsenal ha sido, y sigue siendo, una base logística clave para buques e instalaciones de la Marina en el noroeste peninsular. Dicho de forma simple: si la Armada traslada un ancla con valor simbólico, que venga de Ferrol encaja. Ferrol no es un punto cualquiera del mapa, es un lugar con peso dentro de la historia naval española.

Pero la pregunta vuelve, como vuelven siempre las preguntas que descolocan: ¿qué hace un ancla “naval” en una ciudad de interior?

La explicación más directa también es la más humana: homenaje institucional y simbólico. El ancla es un símbolo inmediato de navegación y de Marina, y no hace falta vivir junto al mar para querer fijar en el espacio público un recuerdo militar o corporativo. Muchas ciudades levantan monumentos vinculados al Ejército, a cuerpos del Estado o a instituciones nacionales como parte de su memoria compartida. El litoral no es un requisito para el homenaje.

Y, aun así, en Zamora la historia tiene otra arista que la vuelve más propia. Porque Zamora sí tiene un vínculo “naval” a través de sus personas. Cesáreo Fernández Duro, zamorano, fue capitán de navío de la Armada Española y un historiador de referencia en temas navales. Ese tipo de nombres funcionan como un hilo, explican por qué un símbolo de la Marina puede arraigar en una ciudad sin puerto, por qué una memoria colectiva puede ser, también, memoria local.

Al final, la idea clave es sencilla, pero no pequeña: el ancla de La Marina funciona como símbolo identitario. Conecta un espacio urbano, La Marina, con la Armada como institución del Estado, con Ferrol como referente naval, y con una tradición local en la que existen figuras vinculadas a esa misma Armada.

Y quizá por eso el ancla no desentona. Porque no está ahí para fingir mar donde no lo hay, sino para recordar que la historia, a veces, no entiende de costas: entiende de símbolos, de instituciones y de personas.