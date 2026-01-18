Este es el estado de las carreteras zamoranas tras la nevada en la provincia

La nevada registrada durante la jornada de ayer en la provincia de Zamora y en la capital no ha provocado incidencias reseñables en la red viaria estatal.

Según los datos actualizados de la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora, todas las carreteras presentan circulación libre y sin restricciones, tanto en los tramos principales como en enlaces, accesos y arcenes.

El informe recoge la situación de las principales vías de la provincia, entre ellas las autovías A-11, A-66 y las carreteras nacionales y comarcales N-122, N-525, N-630, ZA-12, ZA-13 y A-52, que conectan Zamora con Valladolid, León, Salamanca, Ourense y la frontera con Portugal.

En todos los casos, el estado de la calzada es favorable y no se han establecido limitaciones al tráfico.

Según la DGT, la única calzada que presenta dificultades es la ZA-103 en San Martín de Castañeda.

Estado de las carreteras en la provincia de Zamora / Diputación de Zamora

La nieve cayó con especial intensidad en algunas zonas de la provincia durante la tarde y la noche del sábado, así como en la capital zamorana, donde se registraron acumulaciones moderadas.

Desde la Diputación de Zamora, en coordinación con otras administraciones, se activó de forma preventiva el dispositivo de vialidad invernal.

Durante la noche y primeras horas de la mañana se llevaron a cabo labores de limpieza, retirada de nieve y tratamiento con fundentes en carreteras provinciales y accesos a núcleos rurales, garantizando la seguridad en los desplazamientos.

Otras carreteras afectadas

En el resto de Castilla y León hay varias vías que presentan varios avisos.

En Burgos, para circular por la BU-571 Río de la Sía y la BU-574 en Ahedo de las Pueblas es obligatorio el uso de cadenas.

Y, en Salamanca, la SA-191 Candelario se encuentra intransitable y la SA-203 en la Peña de Francia también requiere de uso obligatorio de cadenas.

Las autoridades recomiendan que pese a la mejoría de la situación hay que mantener la precaución al volante, especialmente en zonas de montaña y en tramos donde las bajas temperaturas pueden provocar placas de hielo.

Por el momento, la provincia recupera la normalidad tras el episodio de nieve, sin que se hayan producido cortes ni incidencias graves en la red de carreteras.