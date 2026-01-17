Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Remonta la población de Zamora¿Nuevo barrio en Zamora?La Junta pro Semana Santa de Zamora explora cómo conseguir financiación privadaZamora CF - CD Tenerife: Máxima conjura ante el líder
instagramlinkedin

Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación

Los servicios de emergencia de Zamora instan a llevar cadenas o neumáticos de invierno y a seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico ante la alerta por nieve

Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación.

Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación. / Marina García

Marina García

La provincia de Zamora se encuentra este martes en alerta amarilla por nieve, según el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La previsión apunta a la posibilidad de nevadas, especialmente en zonas del norte y áreas de mayor altitud, lo que podría complicar la circulación por carretera.

Precaución al volante

Desde los servicios de emergencias se recomienda extremar la precaución al volante, reducir la velocidad y consultar el estado de las vías antes de realizar desplazamientos, sobre todo en rutas secundarias y puertos de montaña. Asimismo, se aconseja llevar cadenas o neumáticos de invierno y atender a las indicaciones de la Dirección General de Tráfico.

Aunque el nivel de alerta es amarillo, lo que implica un riesgo moderado, las autoridades recuerdan que las condiciones meteorológicas adversas pueden cambiar rápidamente y provocar incidencias puntuales. Los avisos se mantendrán activos mientras persista la previsión de nieve en la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
  2. Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
  3. Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
  4. Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
  5. Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
  6. Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
  7. El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías
  8. Así funcionarán las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de Zamora

Cien kilos de alubias y manjares del cerdo: así ha sido la sanantonada solidaria de la Plaza Mayor

Cien kilos de alubias y manjares del cerdo: así ha sido la sanantonada solidaria de la Plaza Mayor

Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación

Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación

Unas 4.000 viviendas vacías y solo 100 en alquiler en Zamora: el Sindicato de Inquilinas alerta del inflado de precios y da datos de okupación

Cuando la vivienda deja de ser hogar: campaña conjunta en Castilla y León contra la especulación

Resuelve todas las dudas sobre el testamento vital y la eutanasia

Resuelve todas las dudas sobre el testamento vital y la eutanasia

Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora

Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora

Balborraz, una de las calles más bonitas de España que guarda una puerta invisible al pasado

Balborraz, una de las calles más bonitas de España que guarda una puerta invisible al pasado

La jueza archiva la querella contra Atilana Martínez: actuó dentro de la ley

Tracking Pixel Contents