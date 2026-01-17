Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación
Los servicios de emergencia de Zamora instan a llevar cadenas o neumáticos de invierno y a seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico ante la alerta por nieve
La provincia de Zamora se encuentra este martes en alerta amarilla por nieve, según el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La previsión apunta a la posibilidad de nevadas, especialmente en zonas del norte y áreas de mayor altitud, lo que podría complicar la circulación por carretera.
Precaución al volante
Desde los servicios de emergencias se recomienda extremar la precaución al volante, reducir la velocidad y consultar el estado de las vías antes de realizar desplazamientos, sobre todo en rutas secundarias y puertos de montaña. Asimismo, se aconseja llevar cadenas o neumáticos de invierno y atender a las indicaciones de la Dirección General de Tráfico.
Aunque el nivel de alerta es amarillo, lo que implica un riesgo moderado, las autoridades recuerdan que las condiciones meteorológicas adversas pueden cambiar rápidamente y provocar incidencias puntuales. Los avisos se mantendrán activos mientras persista la previsión de nieve en la provincia.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
- Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías
- Así funcionarán las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de Zamora