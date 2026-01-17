Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación.

La provincia de Zamora se encuentra este martes en alerta amarilla por nieve, según el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La previsión apunta a la posibilidad de nevadas, especialmente en zonas del norte y áreas de mayor altitud, lo que podría complicar la circulación por carretera.

Precaución al volante

Desde los servicios de emergencias se recomienda extremar la precaución al volante, reducir la velocidad y consultar el estado de las vías antes de realizar desplazamientos, sobre todo en rutas secundarias y puertos de montaña. Asimismo, se aconseja llevar cadenas o neumáticos de invierno y atender a las indicaciones de la Dirección General de Tráfico.

Aunque el nivel de alerta es amarillo, lo que implica un riesgo moderado, las autoridades recuerdan que las condiciones meteorológicas adversas pueden cambiar rápidamente y provocar incidencias puntuales. Los avisos se mantendrán activos mientras persista la previsión de nieve en la provincia.