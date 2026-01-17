Secciones

Cuando la vivienda deja de ser hogar: campaña conjunta en Castilla y León contra la especulación

Alberto Ferreras | Alejandra Bonel

La vivienda ha dejado de ser solo un problema individual para convertirse en una emergencia social en Castilla y León. Ante el avance de la especulación, el encarecimiento de los alquileres y la dificultad creciente para acceder a un hogar digno, organizaciones de vivienda de toda la comunidad han decidido unirse en una campaña conjunta que busca plantar cara al negocio inmobiliario y defender la vivienda como un derecho básico. Más información

