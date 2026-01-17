VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia

La nieve llega a Zamora este sábado por la noche. Aunque no deja un gran espesor, pues nieva sobre llovido, los copos acarician la ciudad dejando estas impresionantes imágenes de la Catedral, San Isidoro y las murallas medievales.

GALERÍA | Las imágenes más bonitas de la nevada de este sábado en Zamora /

En este 17 de enero, San Antón, la provincia estaba en alerta amarilla por nevadas, que ha sido prorrogada y se mantendrá hasta, al menos, las 6 de la mañana del domingo, y la previsión es que a lo largo de la noche se puedan acumular hasta 2 centímetros de espesor de nieve en distintas zonas de la geografía zamorana.

En cuanto al estado de las carreteas, la DGT pide precaución esta noche de sábado al circular por la N-525 entre Benavente y el cruce de Mombuey, por la autovía A-52 entre Benavente y el enlace de Camarzana de Tera, y por la A-66 entre Benavente y León.