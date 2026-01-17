San Torcuato y aledaños, esencia comercial de Zamora

Entre pasos tranquilos y escaparates llenos de vida, la céntrica calle de San Torcuato y todas las vías próximas a ella constituyen una de las zonas del motor comercial de Zamora. Y recorrer esta zona de la ciudad y comprar en sus comercios es una forma sencilla y cercana de cuidar lo nuestro. San Torcuato invita a pasear, a descubrir y a elegir el comercio de proximidad, que pone en valor a los productos locales y de calidad y también a los profesionales de Zamora. Este es un recorrido por la zona.

Embutidos Ballesteros.

Cumpliendo con los valores de su eslogan "Nuestro sitio está a tu lado", Embutidos Ballesteros abría en 2022 las puertas de su nueva tienda en el centro de Zamora, en la confluencia de la avenida Alfonso IX, ronda de San Torcuato y avenida de Víctor Gallego, muy cerca del parque de La Marina. Y ya es todo un referente en la ciudad. Su extraordinario equipo humano de trabajadores, cargado de ganas e ilusión, atiende cada día a los clientes para ofrecerles lo mejor de Zamora, un "paraíso gastronómico con productos de primerísima calidad".

En este establecimiento se puede adquirir desde cerdo fresco, ternera o pollo, pasando por sus adobados como pancetas o costillas para chuparse los dedos, hasta llegar a sus embutidos y loncheados de fabricación propia, además de sus elaborados (croquetas, cachopos y precocinados). Asimismo, en el interior de la tienda en la plaza Alemania se pueden adquirir quesos de la zona, vinos, conservas y dulces zamoranos, es decir, lo mejor de una provincia con un potencial gastronómico excepcional de la mano de Embutidos Ballesteros, orgullosos embajadores del sabor de Zamora desde 1994.

Esta empresa familiar, con una dilatada trayectoria profesional, dedicada a la venta de productos cárnicos tradicionales, muchos de ellos de elaboración propia, ha apostado por su expansión y ha sabido adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. En la actualidad cuenta con establecimientos en las provincias de Zamora, Salamanca y Valladolid, dispone además de venta on-line y de todas las novedades en el ámbito digital, como redes sociales y web.

Embutidos Ballesteros / Jamones Ibéricos

Lux Centro de Optometría Emma.

En las inmediaciones de San Torcuato, en la calle Pianista Berdión número 1, Lux Centro de Optometría Emma ofrece todos los servicios necesarios para cuidar la salud visual y mantener los ojos en perfecto estado. En el centro realizan exámenes visuales completos para determinar con precisión la graduación y proporcionar un diagnóstico personalizado, además de un seguimiento periódico para controlar la evolución de la visión con el paso del tiempo. Una de sus especialidades es el control de la miopía infantil, utilizando tanto lentes de contacto como gafas, que actúan sobre el crecimiento axial del ojo del niño para frenar la progresión de la miopía y evitar que aumente la graduación en la edad adulta. El centro cuenta también con una amplia selección de monturas para gafas graduadas y gafas de sol, combinando salud visual, comodidad y estilo.

LUX / Centro de Optometría Emma

Becedas.

En San Torcuato, 33. Una firma de muebles zamorana con más de 87 años de trayectoria, que ha cambiado mucho con el paso de distintas generaciones y actualmente se ha especializado en la instalación de mobiliario en oficinas y residencias. Entre sus clientes están el Imserso, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, la Gerencia de Servicios Sociales de La Rioja o Enaire -el gestor de la navegación aérea en España, encargado de las torres de control de aviación-, organismos que confían en la profesionalidad de Becedas para equipar sus instalaciones. Desde Zamora, Becedas ha ido expandiendo su negocio con oficinas en León y Valladolid, y ya trabajan en toda Castilla y León, La Rioja y Madrid.

Becedas / San Torcuato, 33

Óptica Germán.

La calle San Torcuato cuenta también con comercios de referencia como Óptica Germán, que lleva más de tres décadas cuidando la salud visual de varias generaciones de zamoranos. Ofrecen gafas graduadas, gafas de sol y lentes de contacto, y están especializados en baja visión, un problema que no se corrige con gafas ni lentillas convencionales. Situada en San Torcuato, 17, Óptica Germán es, probablemente, el único establecimiento de la ciudad donde adquirir microscopios, prismáticos, lupas e instrumentos de meteorología, productos que también venden a través de su página web, opticagerman.com..

Óptica Germán / San Torcuato, 17

Café Havana.

Situado en la esquina de Pianista Berdión con San Torcuato, el Café Havana es un punto de encuentro ideal para disfrutar de un buen desayuno o hacer una pausa a cualquier hora del día. Su repostería casera conquista a los amantes del dulce, mientras que quienes prefieren sabores salados pueden optar por sus tostadas de pan rústico con tomate natural. La carta se completa con una cuidada selección de zumos naturales y una amplia variedad de tapas, perfectas para acompañar cualquier momento. El establecimiento abre todos los días de la semana en horario ininterrumpido desde las ocho y media de la mañana, ofreciendo un ambiente acogedor y cercano.

Café Havana / San Torcuato, 15

Paz, Espazio de Salud y Bienestar.

Ubicado en la calle Palomar, 5, es un centro de referencia en el cuidado integral de la salud. En él trabaja un equipo multidisciplinar formado por cuatro grandes profesionales: María Victorina García y Jesús García, psicólogos generales sanitarios; María Magarzo, psicóloga infantil y logopeda; y la persona que impulsa y capitanea este proyecto, la dietista y nutricionista Paz Pérez Malillos. Con más de 20 años de experiencia, Paz basa su trabajo en la educación alimentaria, ayudando a las personas a modificar hábitos, conocer mejor los alimentos y aprender a integrarlos de forma saludable en su día a día. Diseña planes personalizados según cada etapa de la vida o patología concreta, apoyados en un seguimiento continuo y un plan de mantenimiento gratuito que permite evitar el conocido "efecto rebote" y resolver dudas una vez finalizado el tratamiento. El contacto cercano y constante con el paciente es una de las señas de identidad del centro, ofreciendo acompañamiento a través de diferentes vías de comunicación. Además, Paz, Espazio de Salud y Bienestar destaca por la posibilidad de abordar de manera conjunta aquellos problemas que requieren el trabajo coordinado de nutricionista y psicólogo, favoreciendo un cambio real y duradero en los hábitos alimenticios y en el bienestar emocional.

PAZ / Dietética y nutrición

UPL Zamora.

En el número 45 de la calle San Torcuato, frente a la Plaza del Maestro, se encuentra la sede de Unión del Pueblo Leonés (UPL), un espacio abierto a todos los zamoranos. Desde esta ubicación, el partido leonesista trabaja con el objetivo de seguir creciendo en la provincia, con la meta de alcanzar por primera vez grupo parlamentario propio en las Cortes. Una labor política centrada en trabajar y en defender los intereses del territorio.

UPL / Zamora

Triángulo Sport.

Es una tienda de ropa pensada para un público joven, con propuestas tanto para chico como para chica, ideales para quienes buscan un estilo casual, actual y a precios asequibles. Una opción perfecta para vestir a la última, sin necesidad de salir de Zamora ni coger el coche. El comercio cuenta con una clientela fiel que temporada tras temporada vuelve a confiar en Triángulo Sport, valorando tanto la calidad de las prendas como el trato cercano y profesional. Una atención cuidada que convierte cada visita en una experiencia agradable y que logra que quien entra por primera vez quiera repetir. Se encuentra en la calle San Torcuato, 20.

Triángulo Sport / San Torcuato, 18

Barrios Inmobiliaria.

Está situada en calle Palomar, 10. Es una empresa con más de dos décadas de trayectoria en el sector y su seña de identidad es la atención personalizada que ofrece a cada propietario, estudia en detalle los puntos fuertes y los aspectos a mejorar de cada inmueble para optimizar su valor y agilizar la venta. Es la única agencia de Zamora especializada en la gestión de apartamentos turísticos. Si dispones de una vivienda confiar en ellos es una forma eficaz de obtener rentabilidad sin complicaciones. Se encargan de todo el proceso: desde el alta como vivienda de uso turístico y el asesoramiento, hasta la promoción, la recepción de los huéspedes y la limpieza tras cada estancia.

Barrios / Inmobiliaria

Origen Energía.

En San Torcuato, 45, se encuentra Origen Energía, una comercializadora de electricidad y gas nacida en Zamora, con socios y capital íntegramente zamoranos. La empresa surge tras la pandemia con el objetivo de ofrecer una alternativa local a las grandes compañías energéticas, apostando por un servicio cercano y de confianza, basado en el trato directo y el conocimiento personal de cada cliente. Origen Energía trabaja tanto con particulares como con empresas, ofreciendo luz y gas con una atención personalizada que recupera el espíritu del comercio de toda la vida, ese "tú a tú" que facilita soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, Origen Energía cuenta con una tercera línea de actividad centrada en el autoconsumo fotovoltaico. Asesoran y acompañan a quienes apuestan por la instalación de placas solares, encargándose de la legalización, la puesta en marcha y la tramitación de subvenciones, ayudando así a mejorar el coste energético de hogares y negocios.

Origen Energía / San Torcuato, 45

Decorosa.

En la calle Renova, 4. Es un espacio que va más allá de una tienda de moda y que refleja una forma muy personal de trabajar el estilo femenino. Cada prenda está seleccionada con criterio, sensibilidad y atención al detalle, combinando la experiencia profesional con el buen gusto. Decorosa une la tradición del comercio de proximidad con la venta online y la presencia en redes sociales, sin perder la cercanía y el trato directo con la clienta. Decorosa viste a mujeres reales, con colecciones desde la talla XS hasta la XL y ofrece asesoramiento para que cada clienta se sienta segura consigo misma. La experiencia en tienda se basa en el trato humano, el conocimiento del estilismo y una atención cuidada que busca que cada mujer salga con una sensación de bienestar.