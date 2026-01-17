Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resuelve todas las dudas sobre el testamento vital y la eutanasia

La asociación Derecho a Morir Dignamente de Zamora ofrece una charla este jueves en La Alhóndiga

Un anciano, en una cama de hospital.

Un anciano, en una cama de hospital. / E. P. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

La asociación Derecho a Morar Dignamente de Zamora (DMD) ha organizado una charla taller abierta a toda la ciudadanía que esté interesada en saber un poco más sobre el testamento vital y la eutanasia.

La cita tendrá lugar en el salón de actos de La Alhóndiga este jueves, 22 de enero, a las 19.30 horas.

Cómo abordar el final de la vida

El taller busca dar respuesta a preguntas fundamentales sobre cómo abordar el final de la vida, “adelantando la posibilidad de sufrir enfermedades que impidan expresar la propia voluntad”, explican desde el colectivo.

Cartel de la charla

Cartel de la charla / Cedida

Se plantearán cuestiones como la aceptación o no de prolongar la vida en ese estado y qué tipo de cuidados y tratamientos serían los de la preferencia del sujeto. “Incluso si la situación se hiciera intolerable e irremediable, recurrir a la eutanasia”, apuntan.

Un tema que hay que afrontar

Para responder a estas y otras preguntas fundamentales “que habitualmente rehusamos abordar sobre cómo enfrentar el final de una vida”, se realiza esta actividad.

“Muchos ciudadanos desconocen que se puede dejar por escrito en un documento llamado testamento vital”, aseguran desde DMD Zamora.

Sobre la gestión de dicho testamento y sobre el documento de instrucciones previas, así como sobre la solicitud y aprobación de la eutanasia, los asistentes ala charla taller podrán preguntar y recibir información del doctor Fernando Sanz, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, este próximo jueves.

TEMAS

