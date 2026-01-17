Resuelve todas las dudas sobre el testamento vital y la eutanasia
La asociación Derecho a Morir Dignamente de Zamora ofrece una charla este jueves en La Alhóndiga
La asociación Derecho a Morar Dignamente de Zamora (DMD) ha organizado una charla taller abierta a toda la ciudadanía que esté interesada en saber un poco más sobre el testamento vital y la eutanasia.
La cita tendrá lugar en el salón de actos de La Alhóndiga este jueves, 22 de enero, a las 19.30 horas.
Cómo abordar el final de la vida
El taller busca dar respuesta a preguntas fundamentales sobre cómo abordar el final de la vida, “adelantando la posibilidad de sufrir enfermedades que impidan expresar la propia voluntad”, explican desde el colectivo.
Se plantearán cuestiones como la aceptación o no de prolongar la vida en ese estado y qué tipo de cuidados y tratamientos serían los de la preferencia del sujeto. “Incluso si la situación se hiciera intolerable e irremediable, recurrir a la eutanasia”, apuntan.
Un tema que hay que afrontar
Para responder a estas y otras preguntas fundamentales “que habitualmente rehusamos abordar sobre cómo enfrentar el final de una vida”, se realiza esta actividad.
“Muchos ciudadanos desconocen que se puede dejar por escrito en un documento llamado testamento vital”, aseguran desde DMD Zamora.
Sobre la gestión de dicho testamento y sobre el documento de instrucciones previas, así como sobre la solicitud y aprobación de la eutanasia, los asistentes ala charla taller podrán preguntar y recibir información del doctor Fernando Sanz, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, este próximo jueves.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
- Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías
- Así funcionarán las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de Zamora