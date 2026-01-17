Procesión y agua bendita en Zamora para perros, dos gatos, un oso y un elefante

Mucho ladrido y poco maullido. Ese podría ser el resumen de la celebración en Zamora de San Antonio Abad.

La cofradía del mismo nombre ha organizado este sábado, como cada año, la procesión de San Antón en la que las protagonistas son las mascotas, que desfilan acompañadas por sus dueños.

Este año, en el recorrido por el barrio de la Lana y las inmediaciones de la iglesia de San Antolín los protagonistas fueron los perros, ya que decenas de ellos participaron en la celebración por tan solo dos gatos, uno de ellos sin ni siquiera transportín, cogido en brazos por su dueño. A todos ellos se les dio la bendición tras la procesión, a las puertas del templo titular de la patrona de Zamora.

procesión de San Antón y subasta, / Víctor Garrido

El agua bendita llegó incluso para dos animales salvajes: un elefante y un oso, pero ¡qué nadie se asuste!, ya que se trataba de ejemplares de peluche que llevaron niños asistentes a la procesión.

El acto concluyó con la tradicional subasta de productos y regalos donados por patrocinadores y colaboradores del evento. Antes de ella, uno de los cofrades se animó a cantar ante el micro, y algunos de los presentes le hicieron el coro, con sus ladridos.