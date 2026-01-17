¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros

El Ayuntamiento de Zamora tiene en el entorno de la calle Arañuelos y el camino de la Coruja suelo municipal urbanizado y disponible para la construcción de 250 nuevas viviendas públicas.

Esas parcelas, que el Consistorio ya ha ofrecido a la Junta de Castilla y León para cedérselas gratuitamente y que sea la Administración autonómica la que construya y luego las ofrezca en venta o en alquiler, se ubican en una nueva zona urbana de la que estaba muy avanzada la urbanización, pero de la que quedaba por rematar la pavimentación y su conexión con el barrio de La Alberca.

Por ello, el Consistorio ha desbloqueado ese proyecto de pavimentación que, por una parte, supondrá una nueva conexión entre La Alberca y Cardenal Cisneros y por otra dará acceso a esas promociones de Viviendas de Promoción Pública (VPP) del futuro.

Proyecto de pavimentación de la calle Arañuelos. / Ayuntamiento

Para ello, el Ayuntamiento ha adjudicado y ha formalizado esta semana el contrato de pavimentación, una actuación que se prolongará durante un mes y que se ha adjudicado por un importe de 94.120 euros, IVA incluido, a la empresa Construcciones y Derribos Aliste. Tras las obras, la nueva calle contará con dos carriles de circulación para vehículos y aparcamientos. También se van a reconstruir las aceras, se van a adaptar las tapas de pozos, arquetas de registro y rejillas de sumideros a la nueva rasante del pavimento, se va a ordenar el tráfico con marcas viales y señalización vertical, entre otras actuaciones.

Ultiman en San José Obrero el derribo de pisos municipales

El Ayuntamiento de Zamora tiene muy avanzada la redacción del proyecto de derribo de las viviendas municipales de San José Obrero. «Está prácticamente listo», ha declarado el concejal de Obras del Consistorio zamorano, Pablo Novo, que ha explicado que la intención es que, una vez que se produzca el derribo, construir un bloque de viviendas de protección oficial, previa cesión del suelo a la Administración autonómica, como se ha hecho también en Vista Alegre con las viviendas colaborativas que se construyen para destinarlas al alquiler, preferentemente por población juvenil.

Con esos proyectos y el de Arañuelos se pretende contar con un parque de vivienda pública que dé respuesta a «uno de los principales problemas que tenemos en este país, el de la vivienda», ha declarado Novo. El edil ha subrayado la colaboración con otras administraciones en esa materia y ha puesto esas actuaciones previstas «a medio plazo» en consonancia con el crecimiento poblacional de la ciudad de Zamora.