Semana Santa
La Junta pro Semana Santa de Zamora explora cómo conseguir financiación privada
Las hermandades respaldan por unanimidad las cuentas del organismo del pasado año y el presupuesto de este año
La Junta pro Semana Santa de Zamora pretende incrementar la cifra de personas individuales y negocios que colaboran económicamente con la Pasión de Zamora como socio colaborador.
"Antes de Cuaresma queremos lanzar una campaña dirigida a empresas y particulares y también queremos agradecer a los socios ya existentes, un centenar, su apoyo con algo más que la revista Barandales, ya que ahora no tienen la posibilidad de acceder gratuitamente al Museo como sucedía antes", precisó el presidente de la Junta de Cofradías, Israel López Campos, tras la celebración del primer consejo rector del año.
Incentivos
Entre las posibilidades que podrían barajar las cofradías y hermandades para fidelizar e incentivar a quienes colaboran económicamente con la celebración figuran la realización, en colaboración con el Obispado de Zamora, de visitas guiadas especiales a la exposición de Las Edades del Hombre o incluso a la muestra de "Lo sagrado en lo cotidiano", que alberga el Museo Etnográfico de Castilla y León hasta mediados de abril.
Finanzas
En otro orden de cosas, los representantes de las hermandades y cofradías de Pasión aprobaron "por unanimidad" las cuentas correspondientes a 2025 y también el prepuesto de este año.
El ejercicio pasado "ha sido complicado" porque las cofradías tuvieron que afrontar una cuantía económica que "inicialmente no estaba prevista" asociada a la construcción temporal para los pasos. Así, los gastos ordinales ascendieron a 170.00 euros, en tanto que la cuantía correspondiente a la carpa para albergar los grupos escultóricos conllevó un desembolso total de 265.000 euros, de los cuales 197.000 euros los aportaron desde el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, mientras que los 68.000 restantes, invertidos en la climatización requerida por Patrimonio, o a la adecuación del acceso, han salido de las arcas de la Junta pro Semana Santa.
Plan de ahorro
El equipo que lidera López Campos, al carecer de vías de financiación propias más allá de las aportaciones de los socios colaboradores, ha realizado "un plan de ahorro" reduciendo gastos con una "reconducción de los seguros, de suministros, supresión de correspondencia en papel o el protocolo limitarlo a la atención a terceras personas, lo que han permitido el ahorro de 12.000 euros".
Prespuesto de 2026
El presupuesto de 2026 asciende a 148.00 euros, siendo una de las partidas más elevadas, 22.000 euros, la destinada a elementos necesarios para la Semana Santa, como la megafonía, o los seguros de los grupos escultórico disgregados en la panera de Jesús Nazareno, la instalación de San Bernabé o las iglesias de San Lázaro, Santa María la Nueva, Santa María de la Horta y San Andrés.
Web y Fitur
En el transcurso del consejo rector, al que por primera vez acudía el nuevo presidente de la Vera Cruz Edgar Fernández, los semanasanteros conocieron que la nueva página web de la Junta pro Semana Santa "estará a finales de mes" y que el organismo irá a Fitur con los carteles oficiales de pintura y de fotografía así como "con material audiovisual", según adelantó Israel López, quien manifestó su deseo de "cara a 2027 de acudir" a la cita "con la revista Barandales".
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
- Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías
- Así funcionarán las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de Zamora