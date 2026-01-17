La Junta pro Semana Santa de Zamora explora cómo conseguir financiación privada

La Junta pro Semana Santa de Zamora pretende incrementar la cifra de personas individuales y negocios que colaboran económicamente con la Pasión de Zamora como socio colaborador.

"Antes de Cuaresma queremos lanzar una campaña dirigida a empresas y particulares y también queremos agradecer a los socios ya existentes, un centenar, su apoyo con algo más que la revista Barandales, ya que ahora no tienen la posibilidad de acceder gratuitamente al Museo como sucedía antes", precisó el presidente de la Junta de Cofradías, Israel López Campos, tras la celebración del primer consejo rector del año.

Incentivos

Entre las posibilidades que podrían barajar las cofradías y hermandades para fidelizar e incentivar a quienes colaboran económicamente con la celebración figuran la realización, en colaboración con el Obispado de Zamora, de visitas guiadas especiales a la exposición de Las Edades del Hombre o incluso a la muestra de "Lo sagrado en lo cotidiano", que alberga el Museo Etnográfico de Castilla y León hasta mediados de abril.

Asistentes al consejo rector de la Junta pro Semana Santa de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Finanzas

En otro orden de cosas, los representantes de las hermandades y cofradías de Pasión aprobaron "por unanimidad" las cuentas correspondientes a 2025 y también el prepuesto de este año.

El ejercicio pasado "ha sido complicado" porque las cofradías tuvieron que afrontar una cuantía económica que "inicialmente no estaba prevista" asociada a la construcción temporal para los pasos. Así, los gastos ordinales ascendieron a 170.00 euros, en tanto que la cuantía correspondiente a la carpa para albergar los grupos escultóricos conllevó un desembolso total de 265.000 euros, de los cuales 197.000 euros los aportaron desde el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, mientras que los 68.000 restantes, invertidos en la climatización requerida por Patrimonio, o a la adecuación del acceso, han salido de las arcas de la Junta pro Semana Santa.

Plan de ahorro

El equipo que lidera López Campos, al carecer de vías de financiación propias más allá de las aportaciones de los socios colaboradores, ha realizado "un plan de ahorro" reduciendo gastos con una "reconducción de los seguros, de suministros, supresión de correspondencia en papel o el protocolo limitarlo a la atención a terceras personas, lo que han permitido el ahorro de 12.000 euros".

Representantes de las cofradías y hermandades en el consejo rector de la Junta pro Semana Santa de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Prespuesto de 2026

El presupuesto de 2026 asciende a 148.00 euros, siendo una de las partidas más elevadas, 22.000 euros, la destinada a elementos necesarios para la Semana Santa, como la megafonía, o los seguros de los grupos escultórico disgregados en la panera de Jesús Nazareno, la instalación de San Bernabé o las iglesias de San Lázaro, Santa María la Nueva, Santa María de la Horta y San Andrés.

Web y Fitur

En el transcurso del consejo rector, al que por primera vez acudía el nuevo presidente de la Vera Cruz Edgar Fernández, los semanasanteros conocieron que la nueva página web de la Junta pro Semana Santa "estará a finales de mes" y que el organismo irá a Fitur con los carteles oficiales de pintura y de fotografía así como "con material audiovisual", según adelantó Israel López, quien manifestó su deseo de "cara a 2027 de acudir" a la cita "con la revista Barandales".