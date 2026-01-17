Los gitanos, 600 años en España y un enorme legado: el flamenco (Parte I)

Basándonos en el documento oficial, se cumplieron 601 años el pasado lunes, 12 de enero de 2026. Además, es altamente probable que la presencia gitana, en lo que hoy es España, fuera ligeramente anterior, pero de ello no tenemos prueba alguna. Por eso debemos ceñirnos al trascendental documento que recoge el salvoconducto respaldado y firmado por el poderoso rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo, que también lo fue de Valencia, Baleares, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el condado de Barcelona.

Salvoconducto de Alfonso V. / FRL

El documento se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón de la Cancillería Real, con el número de registro 2573, fol. 145v. Fue emitido en Zaragoza el 12 de enero de 1425 y, traducido, viene a decir lo siguiente:

"…Como nuestro amado Don Juan de Egipto Menor, por cierta devoción y causa, tiene intención de pasar y permanecer por diversos lugares de nuestros reinos y tierras, queremos y concedemos que el dicho Don Juan de Egipto, y todos los que estén con él y lo acompañen, con todas sus cabalgaduras, ropas, bienes, oro, plata, armas y cualquier otra cosa que llevarán, puedan ir, estar y pasar segura y libremente por cualesquiera de las ciudades, villas y lugares de nuestra jurisdicción, sin impedimento, molestia ni contradicción alguna, y queremos que sean bien tratados y acogidos. Mandamos expresamente a todas nuestras autoridades que no impidan ni permitan que sea impedido el tránsito al dicho Don Juan ni a sus compañeros, bajo pena de nuestra ira e indignación".

El contenido y la forma de emisión rebasan el objetivo de este breve trabajo. Sí, hay que resaltar su tolerancia, la reafirmación de Alfonso V como rey de principios universales y cristianos, el control y la hospitalidad en sus territorios y la facilitación del tránsito a grupos étnicos distintos y no enemigos, como política de apertura, especialmente si se presentaban como peregrinos cristianos.

Alfonso V era hijo de Fernando I (Fernando I Trastámara o de Antequera), hermano mayor de Juan II de Aragón y, por lo tanto, tío carnal de Fernando el Católico. Cierto es que este, junto con su esposa Isabel I de Castilla, 74 años después, concretamente en 1499, promulgaron una Real Pragmática que anulaba todos los salvoconductos anteriores, ordenando políticas restrictivas contra los gitanos, condicionando su permanencia y tratando de asimilarlos forzosamente. Ahí empezaba su particular calvario en España.

Alfonso V El Magnánimo. Jaime Mateu. 1427. Temple sobre tabla de pino. / .

Desde la de Medina del Campo de 1499, firmada, como digo, por los Reyes Católicos, diversos monarcas han intentado, de una forma u otra, limitar hábitos, cultura, oficios o libertades en general de los romá: Carlos I (1539); Felipe II (1560-1567); Felipe III (1619); Felipe IV (1633); Felipe V (1717 y 1726). Ninguna de ellas es comparable con la Pragmática de 1749, ya que esta fue un proyecto explícito de exterminio del pueblo gitano.

Firmada por Fernando VI y auspiciada por Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I Marqués de la Ensenada, fue denominada la Gran Redada o Prisión General de Los Gitanos. Estando entre sus objetivos, la detención simultánea de todos los gitanos, siendo detenidos entre 9.000 y 12.000; la separación por sexos para lograr la extinción de la etnia; los trabajos forzados, en los que los varones mayores de siete años fueron encadenados e internados en arsenales, las mujeres y los niños pequeños, en cárceles y fábricas; así como castigos y muerte por condiciones infrahumanas. Sus bienes fueron confiscados, finalizando estas atrocidades en 1763.

La redada se inició el 31 de julio de 1749, suponiendo una profunda brecha entre gitanos y no gitanos, especialmente para los primeros, que se vieron sometidos a la marginalidad más absoluta en unos momentos en los que la mayoría estaban asentados y la convivencia era propicia.

Dibujo de Doré (s. XIX) / .

Ante los numerosos fracasos de la ley, la destitución de la Ensenada en 1754 y la llegada de Carlos III, fue promulgado un indulto en 1763, culminando en la Pragmática Sanción de 1783, en la que se revierte completamente la legislación anterior, abandonando la política de exterminio y persecución colectiva, reconociendo a los gitanos como vasallos libres del rey e iguales ante la ley, suprimiendo las detenciones por identidad y permitiendo su integración legal, aunque manteniendo la prohibición de la lengua y las señas culturales gitanas.

El término Egipto Menor, también Pequeño Egipto, era una denominación geográfica medieval poco precisa que abarcaba fundamentalmente áreas de Grecia, e incluso otras áreas de Oriente Medio, y que los cronistas medievales occidentales asociaban con el origen de estos grupos étnicos, en ausencia de información fiable sobre su naturaleza segura. Para los propios gitanos servía como lugar de procedencia, evitando así atribuciones de pueblo errante. Sin embargo, esa denominación, que nada tenía que ver con el auténtico Egipto africano, más allá de los vínculos económicos y culturales establecidos por griegos y egipcios, especialmente ampliados con la dinastía ptolemaica, dará para siempre nombre a este fascinante y asombroso pueblo étnico denominado gitano (de egipciano).

En la actualidad, sus orígenes están meridianamente claros desde la lingüística y la genética. Su lengua de origen es el romaní, la lengua de los romá, denominación de los gitanos en su procedencia. Conviene aclarar que romá nada tiene que ver con Roma o Rumanía, sino con ron (hombre) o romí (mujer), y es equivalente a pueblo gitano. Dicha lengua deriva del indoeuropeo, compartiendo rasgos claros con el hindi, punjabi, gujarati, rajasthani o sindhi. Es decir, su procedencia es claramente hindú, concretamente del Punjab, aunque también de Rajastán y Sindi.

Música hindú. / .

Su salida de la India, aunque no está nítidamente clara, parece producirse entre los siglos IX y XI. En su viaje hacia Occidente, su siguiente destino será Persia (actual Irán), donde se asientan temporalmente. La expansión del islam, junto a otros factores, provoca un nuevo desplazamiento hacia Anatolia (actual Turquía) durante el final del Imperio Bizantino. Al ser este reemplazado por el Imperio Otomano, continúan hasta Grecia. Se conoce una crónica de 1323 que describe grupos en el Peloponeso y otra de 1332 en Creta, coincidentes con lo que muy bien podrían ser gitanos. También se documenta su presencia en Corfú y Epiro entre 1385 y 1390. Hay que dejar claro que Grecia fue el primer asentamiento europeo estable y que desde principios del siglo XI existen evidencias de su presencia. El romaní dispone de múltiples préstamos lingüísticos griegos, tanto en vocabulario como en sintaxis.

Desde allí, los futuros gitanos españoles se desplazarán a través de los Balcanes, el norte de Italia y Francia hasta el condado de Barcelona. Y aquí volvemos a 1425.

Gitanos en un dibujo de F. Lameyer (s.XIX). / .

En la actualidad, lejos de salvoconductos y persecuciones atroces, muchas veces mitigadas por las propias autoridades y, sobre todo, por la cobertura popular y querencias que despertaban en la población paya, los gitanos están plenamente integrados, manteniendo muchos de sus rasgos identitarios, así, y es muy destacable, su sentido de pertenencia patria y profundo sentido de orgullo nacional. Muchos de ellos son, o han sido, iconos en el mundo del arte, especialmente en la música y en la danza, como siempre lo fueros desde su salida del Indostán, acceden cada vez en mayor medida al mundo formativo superior, ocupan responsabilidades político administrativas o triunfan en el mundo económico haciendo bueno el artículo 14 de nuestra Constitución:

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Bandera del pueblo gitano. / .

Y eso mismo ocurre con infinidad de artistas flamencos gitanos: sus rasgos indostánicos resultan manifiestos mil años después de su salida de sus regiones originarias, en cuanto fisonomía y creatividad artística. La relación entre la más universal de las músicas españolas y los gitanos es inapelable. ¿Por qué? Porque ¡LOS GITANOS CREARON EL FLAMENCO!

Pero esto queda para la siguiente entrega.