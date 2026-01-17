Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora

Zamora despide a uno de los nombres propios de su hostelería. Mariano Rodríguez San León, fundador del Hostal Rey Don Sancho y del Sancho 2 junto con su hermano Luis Rodrígez San León, deja tras de sí una trayectoria ligada de forma inseparable a la cocina tradicional zamorana y al corazón de la ciudad. Además, el hostelero también creó el Asador Casa Mariano, uno de sus últimos negocios.

Historia del negocio

El Asador Casa Mariano abrió sus puertas en 1985, impulsado por la familia San León, con Mariano al frente. Desde el primer momento apostó por una cocina fiel a la tradición castellana, basada en el respeto al producto y en los tiempos de siempre. Con el paso de los años, el restaurante se convirtió en un referente del lechazo asado en horno de leña, así como de otros platos emblemáticos como el bacalao y los guisos de la tierra.

Más allá de la cocina, Mariano supo dotar al local de una identidad singular. El restaurante integra en su interior un fragmento del segundo recinto amurallado de Zamora, datado en el siglo XII, un detalle que convirtió cada comida en una experiencia donde gastronomía e historia se dan la mano. Ese vínculo con la ciudad fue una constante en su manera de entender el oficio.

Más que un trabajo

Asador Casa Mariano no solo fue un negocio, sino una forma de vida. Quienes le trataron destacan su carácter discreto, su constancia y su defensa de la cocina bien hecha, sin artificios. Bajo su dirección, el asador pasó a formar parte de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León, consolidando su prestigio dentro y fuera de la provincia.

La capilla ardiente está en el tanatorio Sever

La noticia de su fallecimiento ha sido recibida con pesar por clientes habituales, compañeros del sector y vecinos de Zamora, que ven marcharse a uno de los hosteleros que ayudaron a construir la identidad gastronómica de la ciudad en las últimas décadas.

Mariano deja un legado que va más allá de los fogones: el de una casa donde generaciones de zamoranos han celebrado comidas familiares, encuentros y momentos especiales, una herencia que ya forma parte de la historia de Zamora.