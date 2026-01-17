La creación de la poeta alistana Margarita Ferreras vuelve a la Biblioteca Pública de Zamora

La Biblioteca Pública de Zamora acogerá la próxima semana la presentación de "Ávida llama. Voces para una antología sinfónica", el título de libro-homenaje a la poeta Margarita Ferreras publicado al celebrar el pasado año el 125 aniversario de su nacimiento.

En el recital poético-musical, el viernes día 23 de enero a las 19.00 horas, intervendrán los poetas Pilar Antón, Ángel Fernández Benéitez y Jesús Losada así como la novelista Yolanda Fidalgo, moderados por Dolores Fidalgo. Además, tocarán Ana Castro con alumnos de la Escuela de la Banda de Música de Zamora.

La antología reúne textos inéditos escritos por un total de 52 intelectuales junto a una edición crítica a cargo de Dolores Fidalgo, filóloga experta en la obra y vida de la alistana.

Cartel de la actividad de Margarita Ferreras. / Cedida

El volumen cuenta con una segunda parte donde tienen cabida poemas inéditos de 1932, otros que son primeras versiones del poemario que publica como "Pez en la tierra" y también una serie de textos autobiográficos.

Para niños

El centro también impulsa "Los pequeños giagntes de la lectura" una experiencia propuesta a los profesores para promover la lectura de modo lúdico y acercar a los alumnos al libro como industria cultural y creativa que tendrá lugar el 20 de enero a las 11.30 horas con entrada preferente los alumnos de los colegios participanes y alberga el taller "Dibújame" de Judith Castro, Miguel Ángel Castro y la Asociación En bici sin edad Zamora. La actividad, que requiere de inscripción previa, está dirigida a menores a partir de 6 años en la sala polivalente el día 23 de enero de 18.00 a 19.30 horas.

Cartel del taller. / Cedida

Zona AntiBulos

El espacio cultura mantiene el punto de interés ubicado en el vestíbulo sobre el proyecto Zona AntiBulos, con el que pretende difundir recursos que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y a verificar cualquier información para combatir la manipulación y promover una sociedad más libre y democrática.

Exposición

Además prosigue la muestra "Agustín García Calvo, una mirada a la memoria", que aproxima a facetas menos conocidas del zamorano que fue una figura muy importante de la cultura española de la segunda mitad del XX mediante carteles, fotografías, textos periodísticos, ediciones de sus obras o noticias en torno a su actividad, muy variada para compartir con el público las muchas vertientes que cultivó relacionadas con la cultura.

Cartel de la exposición. / Cedida

La Biblioteca Pública ha despedido la tercera semana del año con Ángel Luis Moraga, quien efectuó el viernes un recorrido por la vida profesional y artística de diez mujeres del panorama literario y musical cuya obra ha tenido un papel reivindicativo por los derechos de las mujeres vinculadas al libro "Bajo la nieve".