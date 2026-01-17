La ciudad de Zamora remonta población y alcanza nuevamente la barrera de habitantes de antes del COVID-19

La ciudad de Zamora ha vuelto a alcanzar este mes de enero la barrera de los 61.000 habitantes, consolidando la tendencia demográfica al alza experimentada a partir de 2023 por la capital zamorana.

Según los datos difundidos este viernes por el Ayuntamiento de Zamora, en enero se han contabilizado un total de 60.998 personas censadas, a solo dos de esa barrera que constata un incremento de población constante desde que en 2023, con datos a fecha de 1 de enero, se llegó a la peor cifra demográfica de la ciudad, al alcanzar entonces el padrón 59.259 habitantes.

El dato de este mes de enero, ofrecido por el concejal de Infraestructuras del Consistorio zamorano, Pablo Novo, supone que en un trimestre, desde octubre, el padrón municipal ha crecido en 87 habitantes. De hecho, fue entonces el propio alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el que sacó pecho de los datos de población en sus redes sociales, para constatar el repunte de los últimos años después de mucho tiempo de caída constante del número de habitantes y poner de relieve la importancia de la inmigración y el papel que juega en esa subida poblacional.

Evolución de los últimos años

La cifra de población de enero de 2026 supone diez habitantes más que los que había a 1 de enero de 2020, con lo que se recuperan las cifras de población prepandemia de COVID-19. En 2021, según los datos del INE a 1 de enero se contabilizaron 60.297 habitantes; un año después 59.475; en 2023 se había perdido otros 216 habitantes; a 1 de enero de 2024 se logró remontar población hasta los 59.506 censados y un año después hasta 59.815.