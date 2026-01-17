Demografía
La ciudad de Zamora remonta población y alcanza nuevamente la barrera de habitantes de antes del COVID-19
La capital continúa la tendencia demográfica de los últimos años y su padrón alcanza ya los 60.998 vecinos este mes de enero
La ciudad de Zamora ha vuelto a alcanzar este mes de enero la barrera de los 61.000 habitantes, consolidando la tendencia demográfica al alza experimentada a partir de 2023 por la capital zamorana.
Según los datos difundidos este viernes por el Ayuntamiento de Zamora, en enero se han contabilizado un total de 60.998 personas censadas, a solo dos de esa barrera que constata un incremento de población constante desde que en 2023, con datos a fecha de 1 de enero, se llegó a la peor cifra demográfica de la ciudad, al alcanzar entonces el padrón 59.259 habitantes.
El dato de este mes de enero, ofrecido por el concejal de Infraestructuras del Consistorio zamorano, Pablo Novo, supone que en un trimestre, desde octubre, el padrón municipal ha crecido en 87 habitantes. De hecho, fue entonces el propio alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el que sacó pecho de los datos de población en sus redes sociales, para constatar el repunte de los últimos años después de mucho tiempo de caída constante del número de habitantes y poner de relieve la importancia de la inmigración y el papel que juega en esa subida poblacional.
Evolución de los últimos años
La cifra de población de enero de 2026 supone diez habitantes más que los que había a 1 de enero de 2020, con lo que se recuperan las cifras de población prepandemia de COVID-19. En 2021, según los datos del INE a 1 de enero se contabilizaron 60.297 habitantes; un año después 59.475; en 2023 se había perdido otros 216 habitantes; a 1 de enero de 2024 se logró remontar población hasta los 59.506 censados y un año después hasta 59.815.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- Suspendida la multitudinaria asamblea del Jesús Nazareno en Zamora por esceso de aforo: cabreos y nueva fecha en el aire
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- Zamora contará antes de mayo con seis nuevos pasos de peatones: te contamos dónde
- Dos jóvenes zamoranos fusionan visitas guiadas y conciertos en patrimonio sacro: 'En la época de la inmediatez hay que dar las cosas masticadas
- El exjefe de Basuras de Zamora ve detención ilegal en su arresto y denuncia a los policías
- Así funcionarán las oficinas móviles bancarias que recorrerán los pueblos de Zamora
- La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera