Cien kilos de alubias y manjares del cerdo: así ha sido la sanantonada solidaria de la Plaza Mayor

Unos 300 comensales han disfrutado de un plato típico zamorano de esta época del año que ha permitido recaudar fondos a beneficio de Azayca

Alberto Ferreras

Casi cien kilos entre los cuarenta de alubias y el resto de derivados del cerdo como oreja, pata, morro, panceta o chorizo son los ingredientes principales del plato típico de la sanantonada que se ha podido disfrutar este sábado en la Plaza Mayor de Zamora. Como buen plato zamorano, tampoco ha faltado el pimentón ni el ajo en una elaboración que ha salido a pedir de boca para zamoranos que se han acercado a disfrutar de la comida colectiva.

Preparado por Ángel Vicente, del restaurante La Yagona, el contundente alimento ha dado de comer de forma directa a unas trescientas personas y ha ayudado de forma indirecta a otros cientos de zamoranos a los que ofrece apoyo la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer (Azayca), a la que ha ido destinada la recaudación íntegra del evento.

La santanonada solidaria se ha preparado como se hace tradicionalmente y en vez de utilizar para la elaboración una olla exprés que acortaría tiempos se ha optado por la típica cazuela y el sistema de puchero. Para ello, las alubias primero se han dejado a remojo 48 horas y posteriormente han estado al fuego unas doce horas, antes de que se comenzaran a servir en la Plaza Mayor, según ha explicado el cocinero Ángel Vicente.

La recaudación permitirá financiar parte de las actividades y los diferentes servicios a los pacientes de cáncer que ofrece altruistamente Azayca. En ese apoyo se incluyen también nuevos programas puestos en marcha por la asociación, algunos de ellos pioneros y presentados en reuniones científicas internacionales sobre el cáncer como en un congreso en Berlín.

Un plato de cuchara en la Plaza Mayor para combatir el frío y respaldar a la vez el apoyo a los enfermos y la investigación contra el cáncer.

