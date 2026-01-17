Balborraz, una de las calles más bonitas de España que guarda una puerta invisible al pasado

A simple vista, la calle Balborraz es hoy una de las estampas más reconocibles del casco histórico de Zamora: empedrada, en pendiente y siempre transitada por vecinos y visitantes que suben o bajan entre la Plaza Mayor y el río Duero. Sin embargo, bajo sus piedras se esconde una historia que muchos desconocen y que conecta directamente con el pasado medieval de la ciudad.

El origen de su nombre es una de las curiosidades más llamativas. Balborraz procede del término árabe bab al-ras, que puede traducirse como “la puerta de la cabeza”. No se trata de una metáfora poética, sino de una referencia directa a una antigua puerta de la muralla que existió en este punto estratégico de la ciudad. Aunque la puerta desapareció hace siglos, el nombre sobrevivió, convirtiendo a la calle en una especie de recuerdo vivo de la Zamora amurallada.

Durante la Edad Media, Balborraz fue una vía clave para el comercio y el tránsito de personas. Por ella entraban y salían mercancías, artesanos y viajeros que conectaban el corazón de la ciudad con el Duero, auténtica arteria económica de la época. Ese carácter comercial se mantuvo durante siglos, cuando talleres y pequeños negocios se alineaban a lo largo de la calle, dando vida a uno de los ejes más activos del casco antiguo.

Hoy, Balborraz sigue siendo una de las calles más fotografiadas y transitadas de Zamora, pero pocos saben que cada paso recorre el lugar donde una vez se alzó una de las principales puertas de acceso a la ciudad. Un ejemplo más de cómo Zamora, discreta y silenciosa, guarda su historia en los detalles: en los nombres de sus calles, en sus pendientes imposibles y en las huellas invisibles de un pasado que aún late bajo el empedrado.