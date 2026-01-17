Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balborraz, una de las calles más bonitas de España que guarda una puerta invisible al pasado

Bajo las piedras de la calle Balborraz, en Zamora, se esconde una historia que conecta con el pasado medieval de la ciudad

El recorrido por la calle Balborraz en Zamora descubre joyas de la arquitectura popular que sobreviven al paso de los años.

El recorrido por la calle Balborraz en Zamora descubre joyas de la arquitectura popular que sobreviven al paso de los años.

Marina García

A simple vista, la calle Balborraz es hoy una de las estampas más reconocibles del casco histórico de Zamora: empedrada, en pendiente y siempre transitada por vecinos y visitantes que suben o bajan entre la Plaza Mayor y el río Duero. Sin embargo, bajo sus piedras se esconde una historia que muchos desconocen y que conecta directamente con el pasado medieval de la ciudad.

El origen de su nombre es una de las curiosidades más llamativas. Balborraz procede del término árabe bab al-ras, que puede traducirse como “la puerta de la cabeza”. No se trata de una metáfora poética, sino de una referencia directa a una antigua puerta de la muralla que existió en este punto estratégico de la ciudad. Aunque la puerta desapareció hace siglos, el nombre sobrevivió, convirtiendo a la calle en una especie de recuerdo vivo de la Zamora amurallada.

Durante la Edad Media, Balborraz fue una vía clave para el comercio y el tránsito de personas. Por ella entraban y salían mercancías, artesanos y viajeros que conectaban el corazón de la ciudad con el Duero, auténtica arteria económica de la época. Ese carácter comercial se mantuvo durante siglos, cuando talleres y pequeños negocios se alineaban a lo largo de la calle, dando vida a uno de los ejes más activos del casco antiguo.

Hoy, Balborraz sigue siendo una de las calles más fotografiadas y transitadas de Zamora, pero pocos saben que cada paso recorre el lugar donde una vez se alzó una de las principales puertas de acceso a la ciudad. Un ejemplo más de cómo Zamora, discreta y silenciosa, guarda su historia en los detalles: en los nombres de sus calles, en sus pendientes imposibles y en las huellas invisibles de un pasado que aún late bajo el empedrado.

