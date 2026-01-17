Unas 4.000 viviendas vacías y solo 100 en alquiler en Zamora: el Sindicato de Inquilinas alerta del inflado de precios y da datos de okupación

El Sindicato de Inquilinas de Zamora se ha presentado públicamente este sábado al mediodía en la Plaza Mayor de Zamora con un acto público de reflexión sobre el panorama en la provincia y en el conjunto de Castilla y león bajo el título "Respondemos al negocio de la vivienda".

En la acción reivindicativa se ha denunciado la situación y se han ofrecido datos como el de que, solo en la ciudad de Zamora, hay unas cuatro mil viviendas vacías, cuando luego las que se ponen en alquiler, según se puede comprobar a través de los portales inmobiliarios, son apenas un centenar.

Eso hace, según Javier Coco, uno de los portavoces del nuevo colectivo constituido en Zamora, que en la capital zamorana se hayan normalizado los alquileres por 500 o 600 euros, "y eso implica que mucha gente no pueda acceder ya a la vivienda". Ello pese a que Zamora sigue siendo la capital de provincia con mejores precios de la Comunidad, "pero aun así son totalmente elevados", ha advertido.

Acto del Sindicato de Inquilinas de Zamora en la Plaza Mayor. / Alba Prieto

El problema se agrava aún más para ciertos sectores, como el de la población migrante, que tiene todavía más problemas para acceder a un piso o una casa.

En el medio rural, pese a la despoblación y a que hay vivienda vacía que se está perdiendo porque es necesario restaurarla, los jóvenes encuentran dificultades para asentarse y se necesitan además servicios públicos para poder llevar una "vida digna", han denunciado desde el Sindicato de Inquilinas de Zamora.

Sobre el tema del alquiler en la capital zamorana, Coco ha indicado que si no hay más viviendas que se pongan en alquiler es porque "no quieren entrar en el mercado para poder inflar precios", ya que los caseros pretenden sacar todavía más rentabilidad.

Okupación

Coco ha querido también desmontar el problema de la okupación, que es "ínfimo" y en España únicamente afecta al 0,057% de las viviendas, siendo además la mayor parte de ellas de bancos o fondos de inversión, no de particulares.

Para dar una solución habitacional, el Sindicato de Inquilinas de Zamora aboga por poner vivienda que ahora está vacía en el parque público, en vez de construir nuevas promociones específicas de vivienda social, ya que ello esa última opción supone "volver otra vez a dar dinero público a las constructoras, para engordar otra vez sus bolsillos", pese a que fueron uno de los factores de la crisis hipotecaria de 2008.

Para esta organización la solución no pasa por la "mercantilización de la vivienda" sino porque haya un acceso universal y gratuito a ella. Junto al Sindicato de Inquilinas de Zamora, en la actividad han estado presentes organizaciones que luchan por el mismo fin en las provincias de Valladolid, Burgos, Segovia o Salamanca y que han constituido conjuntamente una federación autonómica.