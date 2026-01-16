Cuando un templo entero de Zamora se trasladó piedra a piedra para no desaparecer bajo las aguas

No siempre las cosas permanecen donde nacen. Algo aparentemente lógico si no fuera porque en este caso hablamos de una iglesia, en concreto, la de San Pedro de la Nave ubicada en la provincia de Zamora. Es, a su vez, uno de los templos visigodos más importantes de Europa y no siempre estuvo donde hoy puedes visitarla.

En los años 30 del siglo XX, la construcción del embalse de Ricobayo amenazaba con dejarla sumergida bajo el agua. El historiador Manuel Gómez Moreno consiguió que se desmontara de su primitiva ubicación y fuera trasladada piedra a piedra entre los años 1930 y 1932 a la población más cercana a su emplazamiento original: El Campillo, donde se encuentra actualmente. Fue una decisión inédita para la época: se numeró cada bloque en un arduo proceso que se alargó durante más de dos años.

El proceso fue tan meticuloso que se respetó la orientación, la estructura y hasta los relieves escultóricos, muchos de ellos con símbolos todavía enigmáticos. Gracias a esta operación, hoy se conserva intacta una joya del siglo VII que, de otro modo, habría desaparecido bajo el agua.

Segunda vida

Pocas veces un monumento ha tenido una segunda vida tan literal. San Pedro de la Nave no solo es única por su arquitectura visigoda, sino porque fue salvada del agua cuando aún no existía una verdadera conciencia patrimonial en España.

San Pedro de la Nave emerge en Ricobayo / Emilio Fraile

Un poco de historia

Construida en el siglo VII, resalta su sencillez arquitectónica con decoración abstracta en el piso y otra hispano-romana en los capiteles historiados. Es Monumento Nacional desde 1912.

Tanto por el diseño de su estructura y por la integración entre un perfecto estudio de volúmenes, interiores y exteriores, y una decoración escultórica excepcional para la época, como por el magnífico estado en que se encuentra, "es el monumento más interesante que nos ha llegado del periodo visigodo y uno de los mejores del arte español altomedieval". La propia Junta de Castilla y León así lo avala en su portal de turismo.