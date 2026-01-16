Los rostros de la Guerra de Ucrania llegan a Zamora

A las vidas de Yana, de Katia, de Natalia, de María o de Vlod, un soldado que lleva en sus brazos a Emma, entonces una bebé de cuatro meses que ahora alcanza los 4 años, aproxima la muestra "Ucrania, la guerra de los civiles" que puede verse hasta el próximo 5 de marzo en la sala de exposiciones de la Alhóndiga.

Una mujer observa las fotografías exhibidas. | ALBA PRIETO

La exposición reúne una selección de 64 imágenes, donde se muestra cómo viven los civiles la contienda en distintos lugares de Ucrania, unas víctimas casi olvidadas de una guerra que ha pasado a un segundo plano dentro de la convulsa actualidad internacional.

Génesis

Las instantáneas, que captan el dolor y también las alegrías, las tomó el fotoperiodista Luis de Vega durante el primer año de la contienda y han sido seleccionadas "para intentar transformar un discurso periodístico de la inmediatez en un discurso más sosegado que se pudiera transformar en una exposición que la gente dedicara un rato largo a leer las cartelas porque en cada una hay la historia de una persona" explicó Miguel Sánchez-Moñita, uno de los comisarios de la exposición.

Algunas de las instantáneas. | ALBA PRIETO

"El corazón de lo que representa la guerra está recogido en las fotografías. Es un país que sufren no solo los que están con uniformes, sino que sufren todos los ciudadanos civiles, ya que son víctimas en toda Ucrania, incluso los que están refugiados en otros países", compartió De Vega el jueves en el transcurso de la inauguración.

Rostros a las estadísticas

El profesional, que llegó por primera vez al país el 23 de febrero de 2022 justo en la noche en que se produjeron los avances de los tanques rusos sobre Rusia, atestiguó que estas imágenes "tratan de poner nombres a las estadísticas, a los datos y que pensemos que Zamora, a 4.000 kilómetros de Ucrania, está mucho más cerca de lo que pensamos en un mundo en el que el desarrollo armamentístico convierte estas distancias en prácticamente muy pocos minutos a tiros de misil".

En el centro de la imagen el fotoperiodista Luis de Vega. / Alba Prieto / LZA

Por su parte, la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, esgrimió que la presencia de la muestra "es una oportunidad, pero también una responsabilidad para no mirar hacia otro lado, para escuchar, para hacer preguntas, para recordar que lo que ocurre en Ucrania no es una abstracción y que la violencia contra la población civil nunca puede ser un daño colateral aceptable".

Visitantes en la exposición. | ALBA PRIETO

La secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, apeló a la muestra como "un espacio de reflexión, de conocimiento y de memoria porque el público puede efectuar una mirada fijamente a una realidad que está ocurriendo" y enfatizó que el trabajo visual "hacen que todos comprendamos que detrás de cada una de esas fotografías hay un hecho real".

La exposición, que ha recorrido parte de la geografía nacional de la mano de la Fundación Manuel Fernández "Lito", seguirá itinerando "mientras que la guerra continúe".