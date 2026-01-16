La rosca de San Antón en Zamora, un antiguo bocado de anís y manteca para proteger de las desgracias
La forma circular del pan representa el ciclo de la vida, la unión y la continuidad
Cada 17 de enero se celebra en Zamora -y en toda España- la tradicional festividad de San Antonio Abad, o lo que es lo mismo, San Antón. Su presencia va más allá de lo gastronómico y religioso, y forma parte de un ritual popular con siglos de historia. En provincias como en Zamora, incliuda la capital, hay costumbre de repartir roscas. Son, en realidad, panes con forma de rosquilla con un ligero dulzor y fuerte sabor a anís que no a todo el mundo gusta por su estoposidad.
Sin embargo, seas o no fan de esta receta, su tradición la avala desde la Edad Media, cuando San Antón era invocado como protector de los animales, pero también de la salud de toda la familia. En ese contexto, era habitual elaborar panes y dulces que se bendecían en la iglesia y se repartían entre los vecinos como símbolo de protección y agradecimiento.
Su forma circular: el ciclo de la vida, la unión y la continuidad
La forma circular de la rosca no es casual. Representa el ciclo de la vida, la unión y la continuidad, valores muy presentes en las celebraciones rurales. En muchos pueblos de Zamora, la rosca se compartía tras la bendición de los animales o se entregaba como donativo a la cofradía del santo, consolidándose como una tradición comunitaria.
En algunos lugares se colgaba la rosca bendecida en la cocina o la despensa durante días como símbolo de protección y solo se consumía poco a poco o en momentos señalados.
Recetas variables
Cada pueblo tiene su versión. Aunque se llama igual, la receta cambia según la zona: con más anís, con manteca o aceite, más dura o más esponjosa. No hay una rosca “oficial”. Hoy, su valor no está tanto en el sabor como en lo que representa: identidad y continuidad cultural.
Ingredientes tradicionales
La receta de la Rosca de San Antón es sencilla, acorde con su origen humilde. Aunque varía ligeramente según la zona, suele elaborarse con:
- harina de trigo
- huevos
- azúcar
- manteca de cerdo o aceite de oliva
- anís o aguardiente
- ralladura de limón o naranja
En algunos lugares se espolvorea con azúcar o se decora con frutos secos antes del horneado.
