Regresa el certamen de cornetas y tambores de Luz Penitente. Conoce qué colectivos tocan

Cinco grupos de cornetas y tambores de la región se darán cita en Zamora.

La Asociación Luz Penitente de Zamora, tras el parón del pasado año, recupera el certamen Francisco Carricajo que celebrará el 8 de marzo.

Los colectivos que tomarán parte en el pasacalles y posterior concierto en el Teatro Ramos Carriónson Ciudad de Zamora, Jesús Nazareno de Villaralbo, la Banda de Clarines y Tambores de la Tercera Caída de Zamora así como Banda de la Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna de Medina del Campo y la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella de Salamanca.

Trabajo por la celebración

La agrupación que trabaja desinteresadamente por la Semana Santa pretende “afianzar con solidez la fiesta de nuestra Semana Santa y brindar a las bandas un día propio, donde ellas son las auténticas protagonistas, mostrarnos el trabajo realizado durante tantos meses de trabajo y, así, disfrutar del maravilloso patrimonio musical que poseemos”.

Cartel XI Certamen Carricajo. / Cedida

Desde 2012, el colectivo ha organizado el certamen de cornetas y tambores en tributo de “una persona ilustre de nuestra Semana Santa y máxima figura de las cornetas y tambores de nuestra ciudad” subrayan.

Recorrido

A lo largo de estas ediciones han acudido todas las bandas de la capital (Jesús Nazareno de Zamora, Ciudad de Zamora, Cristo del Perdón), de la provincia (Jesús Nazareno de Villaralbo, Santísimo Cristo de Morales del Vino, Virgen de la Vega de Benavente, Ciudad de Toro) y muchas de fuera de nuestras fronteras como Valladolid, Salamanca, Medina del Campo, Burgos o León.