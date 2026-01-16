¿Quieres donar sangre en Zamora?
Un pequeño gesto vital para mantener las reservas necesarias en el sistema sanitario: "Mi vida está en tus manos"
T. S.
Un pequeño gesto vital para las personas: donar sangre. El Ayuntamiento de Zamora se suma una vez más a la promoción de la donación de sangre con una nueva jornada solidaria que tendrá lugar el lunes 19 de enero, en el salón de Plenos, en horario de 10.00 a 13.00 horas, bajo el lema "Mi vida está en tus manos". La iniciativa hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener las reservas de sangre necesarias en el sistema sanitario.
La campaña está organizada con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, y recuerda la importancia de un gesto sencillo que puede salvar vidas. Para participar, es imprescindible acudir con el DNI.
Desde las entidades organizadoras se insiste en que la donación es segura, rápida y fundamental, especialmente en épocas en las que las reservas tienden a descender.
