El PP cifra en 13.000 las viviendas de alquiler asequible para cubrir la demanda de los jóvenes

El PP cifra en 13.000 el número de viviendas con un alquiler asequible que se necesitan en Zamora para cubrir la demanda de la población joven, arrendamientos que deberían estar por debajo de los 600 euros al mes, precio medio en la actualidad, ha denunciado la diputada nacional del PP por Zamora, Elvira Velasco.

En su comparecencia, con el resto de parlamentarios nacionales, como el senador del PP José María Barrios, arremetió contra la política nacional de vivienda del Gobierno central de Pedro Sánchez, mientras ensalzaba el compromiso del Ejecutivo popular de la Junta de Castilla y León para atajar el encarecimiento del sector inmobiliario en la comunidad con medidas concretas.

Elvira Velasco ha detallado que en la provincia de Zamora existen más de 40.000 viviendas vacías con una oferta escasa de alquiler, precios disparados que se llevan más del 40% de la renta media de zamoranos y zamoranas. Se remitió a la evolución de este sector de arrendamiento desde 2019, año en el que se registraron 1.500 pisos y casas en régimen de arrendamiento frente a las poco más de 600 que salen en la actualidad al mercado, "una aberración" para la política del PP, que ha cifrado en un 19,5% el aumento interanual del precio que en el tercer trimestre de 2025, cuando la media fue superior a los 600 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados y de 650 euros en la capital. Hace seis años esas cantidades se quedaban en los 400 euros al mes.

A la ausencia de disponibilidad de residencias en arrendamiento, de vivienda de nueva construcción se suma el auge del alquiler turístico y la inseguridad jurídica que retrae a propietarios para sacar al mercado su propiedad, ante la posibilidad de que no se les abone el alquiler y termine enfrentando un problema de ocupas, son los factores que perjudican el acceso a este derecho reconocido en la Constitución, ha agregado la diputada del PP.

La diputada no ha pasado por alto que las personas que tienen estas propiedades en busca de invertir sus ahorros son mayores y conservadores, evitan el riesgo. El problema de la vivienda ha terminado por expulsar del país a unos 500.000 jóvenes formados en España, "obligados a salir al extranjero para desarrollar su proyecto de vida ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en su propio país".

Firme compromiso de la Junta

Elvira Velasco ha recalcado el compromiso de su partido y del Gobierno de la Junta frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “solo piensa en resistir en el poder, aunque sea a costa de los intereses de los españoles”, ha proseguido el senador José María Barrios, ambos han indicado en que "el PP tiene un proyecto, soluciones concretas y experiencia de gestión, la vivienda se convierte en una oportunidad donde gobernamos".

Así, "la Junta ha apostado por la vivienda con medidas y normativa concreta" que se traducen en la próxima construcción en la provincia de Zamora de 167 viviendas de las que 42 se han levantado en la capital en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora y se entregarán en este año, mientras que trabaja con la Diputación Provincial y los consistorios de Zamora para crear 161 viviendas de nueva planta en 22 municipios zamoranos, "una iniciativa clave para facilitar el asentamiento de población y fijar futuro en el medio rural", ha concluido Elvira Velasco que ha resaltado este tipo de "medidas reales tanto para propietarios como para inquilinos, frente a un Gobierno central que genera inseguridad y retrae la oferta".