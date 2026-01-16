Un piso con terraza en el barrio de Pinilla sale a la venta por 149.000 euros

El mercado inmobiliario de Zamora continúa ofreciendo oportunidades interesantes para distintos perfiles de comprador. Un piso con terraza en el barrio de Pinilla y una amplia casa en pleno Casco Antiguo se presentan como dos propuestas destacadas por su ubicación, características y potencial dentro de la actual oferta residencial.

Piso con terraza en el barrio de Pinilla por 149.000 euros

Salón de piso con terraza en Pinilla, Zamora

Esta vivienda se sitúa en el barrio de Pinilla y sale al mercado por un precio de 149.000 euros. El piso cuenta con 88 metros cuadrados construidos y se encuentra en buen estado, ubicado en una primera planta de un edificio con ascensor y adaptado a personas con movilidad reducida.

La distribución incluye un hall de entrada, salón, tres dormitorios, un baño completo, un aseo con plato de ducha, cocina independiente amueblada y una terraza que aporta luminosidad y un espacio exterior muy valorado. Entre sus prestaciones destacan el suelo de tarima, la carpintería exterior de climalit, la calefacción y el agua caliente de gas natural, así como un trastero.

Además, existe la posibilidad de adquirir una plaza de garaje, no incluida en el precio de venta. La vivienda se sitúa en una zona consolidada, con servicios y buenas comunicaciones, lo que la convierte en una opción atractiva tanto como residencia habitual como inversión.

Casa para reformar en el Casco Antiguo de Zamora por 350.000 euros

Casa en Casco Antiguo, Zamora

En pleno Casco Antiguo, junto a la Plaza Mayor y el Teatro Ramos Carrión, se encuentra esta casa en venta por 350.000 euros. Se trata de una vivienda para reformar con una superficie construida de 520 metros cuadrados, distribuida en tres plantas y con acceso a dos patios interiores.

El inmueble ofrece amplias posibilidades de rehabilitación gracias a su tamaño, distribución y ubicación privilegiada en el centro histórico de la ciudad. Su configuración permite desarrollar un proyecto residencial singular, una vivienda de gran formato o una iniciativa vinculada a usos culturales o turísticos.

La propiedad se presenta como una oportunidad para quienes buscan un inmueble con carácter, grandes dimensiones y un enclave emblemático, en una de las zonas con mayor valor patrimonial de Zamora.

Estas dos propiedades ponen de relieve la variedad de opciones que ofrece el mercado inmobiliario zamorano. Desde viviendas funcionales y bien ubicadas en barrios consolidados como Pinilla, hasta inmuebles singulares con gran potencial en el Casco Antiguo, la ciudad continúa brindando oportunidades para distintos proyectos y estilos de vida.