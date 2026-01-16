Esto es lo que ha invertido la Junta de Castilla y León en la nueva residencia de mayores de Zamora

A falta de algunos remates, la nueva residencia de personas mayores estará finalizada en este mes.

Después queda la urbanización de la zona, los permisos y licencias, además del equipamiento, "por lo que los residentes se empezarán a trasladar a partir de junio o julio", vaticinó la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia, Isabel Blanco, en la visita que realizó a las obras de este nuevo servicio para Zamora.

Visita a la nueva residencia de mayores de Zamora / Víctor Garrido / Víctor Garrido

Se trata de una residencia que cuenta con una financiación de la administración regional de 26,2 millones de euros, con 192 plazas que podrán ser utilizadas por personas en situación de dependencia.

Está dividido en dos edificios independientes, sobre un solar de 13.000 metros cuadrados, con unidades de convivencia y habitaciones.

Un extra para el mobiliario

En cuanto al equipamiento, la Junta de Castilla y León ha invertido otros 2,1 millones para adquirir todo el mobiliario que precisa el edificio para su correcto funcionamiento, donde se incluye camas articuladas, mesillas, cómodas, mesas, butacas o sillones orejeros.

Las habitaciones de los residentes contarán, además, con puntos de agua, microondas y frigorífico. También se ha comprado el equipamiento correspondiente para las salas de uso común.

Esto hace que los espacios sean equiparables a un hogar particular "en cuanto a comodidad, ambiente y confortabilidad, sin olvidar, en absoluto, la seguridad, la higiene y la versatilidad de todo el mobiliario que se instalará en los espacios de uso compartido como el salón, donde se pueden realizar actividades cotidianas elementales como comer o socializar".

Isabel Blanco y Fernando Prada, en el centro, atentos a las explicaciones sobre el avance de las obras. | VÍCTOR GARRIDO

Una vez que se haga todo el traslado, la actual residencia de los Tres Árboles seguirá en activo, según anunció la consejera. "En el convenio de transferencias, la residencia sería par uso de hogar y de centro residencial para personas mayores. El primero se va a seguir manteniendo como centro de día, para prestar servicio al barrio y, en el caso de las personas mayores, lo vamos a realizar mediante una gestión indirecta con Fundación Personas, para aquellos usuarios con alguna discapacidad, ya que nos habían demandado la necesidad de nuevos espacios", explicó Blanco.

La necesidad de profesionales de los cuidados

Por último, la vicepresidenta reconoció el problema que existe en Castilla y León con el personal vinculado a los cuidados "que tiene una mayor incidencia en el medio rural", advirtió.

Parte de la solución está en "seguir apostando por políticas que favorezcan o faciliten la incorporación de estas personas al mundo rural, porque, además, es un empleo que no se deslocaliza, que ayuda a fijar población en nuestros municipios, facilitando los criterios de acreditación y la formación de estas personas, precisamente para que se puedan ir incorporando y con diferentes líneas de ayuda que hay, de manera transversal, en otras consejerías de la Junta, como ayudas al empleo, a la vivienda o a la formación, en las que seguiremos trabajando", aseguró.

Castilla y León, líder

Un modelo "de éxito" que ha dado sus frutos. El último informe publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales señala que Castilla y León supera en 16.712 la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años, mientras que el 79,9% de las plazas residenciales tienen financiación pública.

La vicepresidenta admira las vistas desde una de las habitaciones. | VÍCTOR GARRIDO

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, destacó durante su visita a la futura residencia de Zamora el "permanente refuerzo" del Ejecutivo autonómico "por mantener y seguir mejorando la eficacia y la calidad del sistema de cuidados para los más mayores y las personas en situación de dependencia", algo que se constata en el mencionado informe. "La comunidad confirma su liderazgo indiscutible en cuanto a número, cobertura de plazas y financiación pública", subrayó Blanco.

Y es que, mientras que a nivel nacional existe un déficit de 96.916 plazas para alcanzar la ratio de cinco por cada cien personas mayores —situándose en el 4,05%— Castilla y León supera esa exigencia mínima en 16.712, por lo que el porcentaje de plazas para mayores de 65 años en centros residenciales se sitúa en el 7,56%, es decir, 3,5 puntos por encima de la media del conjunto del país.

Un excedente en el sistema de cuidados que continúa la estela de años anteriores, de acuerdo con el último informe. Actualmente, la región cuenta con 49.430 plazas de atención residencial, 109 más que el año anterior.