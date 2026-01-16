Los cielos de Zamora son objeto de estudio por los 50 avistamientos de ovnis al año
Algunos resultan sorprendentes por la cantidad de personas que narraron esos “extraños sucesos”
"Fenómenos anómalos no identificados", o lo que es lo mismo: UAP, por sus siglas en inglés. La agenciaespacial norteamericana, la NASA, se ha pronunciado oficialmente por primera vez sobre los ovnis, si bien todos los científicos reconocen que aún hace falta mucha información para abordar el tema.
La agencia espacial y el Pentágono colaboran activamente en la búsqueda de respuestas sobre lo que son ya oficialmente avistamientos de objetos volantes no identificados.
¿Dónde se han visto más casos en España?
Hay una ciudad de la España Vaciada cuyos cielos despuntan en el avistamiento de ovnis. Se trata de Zamora, objeto de estudio por el elevado caso de avistamientos.
Pero, ¿cuál es la causa que la convierte en una de las provincias donde estos objetos no identificados se han visto en mayor medida? Sigue leyendo porque te va a sorprender.
Cincuenta casos al año
En las alturas zamoranas se cruzan varias “autopistas” utilizadas por las aerolíneas en los vuelos regulares. Pero, además, los “estudiosos” del fenómeno Ovni destacan la increíble cantidad de avistamientos extraños, al menos cincuenta cada año y muchos de ellos documentados. Al menos dos libros, el publicado por Federico Acosta “Ovnis sobre Zamora” y, más recientemente, el de Nando Domínguez “Ufología histórica en Zamora”, recogen casos a través de testimonios directos y de la hemeroteca.
De Moreruela a Monte la Reina
Por ejemplo, en Moreruela de los Infanzones, un pequeño pueblo a tan solo 14 kilómetros de la capital zamorana, varios vecinos fueron testigos en 1993 de cómo un objeto sin identificar, del tamaño de un huevo, permaneció diez minutos sobre el tejado de una casa antes de desaparecer. LA OPINIÓN DE ZAMORA dio cuenta del suceso. Un año después, un matrimonio de Sejas de Aliste pudo ver con claridad un objeto circular, de unos cien metros de diámetro y con luces en varios colores que se encontraba suspendido sobre un pequeño montículo conocido como “El Carrascal”.
Aún más llamativo es lo ocurrido en Monte la Reina en 2001. Varios agricultores vieron otro UAP de gran tamaño cerca del castillo de Monte la Reina durante dos días seguidos.
Otras zonas
El Lago de Sanabria es otro punto clave en los avistamientos. Y también los embalses como Ricobayo donde hay testigos que relatan haber visto a los que creyeron seres extraterrestres. Ahora la NASA profundizará en esa investigación de un misterio que se cierne sobre Zamora desde hace muchas décadas.
