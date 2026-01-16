Servicio público
La Diputación de Zamora licita la gestión del Ramos por 1,19 millones para dos años
La concesión incluye programación artística, la gestión y explotación de espacios escénicos y polivalentes
Las empresas interesadas pueden concurrir hasta el 17 febrero
La Diputación de Zamora ha abierto, hasta el próximo día 17 de febrero, el proceso de licitación para la concesión de servicios para la gestión y explotación integral del conjunto de espacios del Teatro Ramos Carrión.
La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge desde el miércoles la publicación de la licitación, con un presupuesto base, sin impuestos, de 1.192.586,92 euros y un periodo inicial de dos años, prorrogable anualmente hasta un máximo de tres años adicionales, lo que permitirá asegurar la continuidad de la actividad cultural y una planificación a medio plazo.
¿Qué incluye?
La concesión incluye la programación artística, la gestión y explotación de espacios escénicos y polivalentes; mantenimiento integral del edificio, limpieza y seguridad sin olvidar la gestión de taquilla, comunicación y promoción cultural asi como la dinamización de actividades culturales, sociales y congresuales.
Requisitos
El adjudicatario deberá garantizar una programación mínima de 45 días al año, incorporando, al menos, un 10 % de actuaciones vinculadas a la cultura y a los colectivos de la provincia, fomentando así la creación y el talento local.
En materia económica, el concesionario percibirá los ingresos por venta de entradas y alquiler de espacios, según las tarifas máximas fijadas en los pliegos, y asumirá la totalidad de los gastos de funcionamiento del teatro.
Además, deberá realizar una inversión mínima de 15.000 euros en equipamientos e instalaciones, que revertirá a la institución provincial al finalizar la concesión.
Reserva fechas
La Diputación Provincial de Zamora, a mayores, se reserva el uso gratuito del teatro durante, un mínimo, de 60 días al año para actividades institucionales, culturales y sociales, garantizando su carácter público y su integración en la vida cultural de la provincia.
