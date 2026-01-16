Descubre la programación del Teatro Principal de Zamora en el primer semestre de 2026: más mujeres, música y mucho más

Año nuevo, proyectos nuevos parece ser que la máxima que aplica el Teatro Principal de Zamora, institución que inicia 2026 con una programación donde tienen cabida más producciones encabezadas por mujeres, donde tiene mayor presencia el teatro de corte menos comercial en favor del teatro aficionado, que estrenará una muestra, y de las compañías asentadas en la tierra.

La actria Natalia Huarte en «Leonora» | CEDIDA

El liceo municipal cuenta con una programación integrada por un total de 64 espectáculos, amparados con la campaña "Levanta la mirada", con la que se han colocado protectores en las farolas de la Plaza de Sagasta, logrando el efecto deseado de invitar a "ver lo que nos rodea y que lo mejor de la cultura nacional está en las tablas del Teatro Principal, que sigue siendo el faro y la referencia de la cultura de Zamora y de la provincia", precisó el concejal del Principal, David Gago.

El edil también indicó que dentro del programa hay propuestas "coordinadas con otras concejalías, como la de Igualdad o la de Juventud, y también con otras áreas del propio Ayuntamiento, para poner de relieve la transversalidad del teatro en la vida municipal".

Adelantó que el concurso de murgas será "el 7 y 8 de marzo y dependiendo del número las murgas inscritas, en un horario u otro y de un formato u otro, es decir, o los pases completos o los pases alternos".

El concejal Gago en la primera temporada del 2026 de Teatro Principal. / Victor Garrido / LZA

Novedades

El Teatro Principal de Zamora apuesta por dar visibilidad a la mujer en las artes escénicas, bien sea como dramaturga bien sea como directora, con la puesta en marcha del ciclo de teatro de la mujer, en marzo, o por la muestra de teatro amateur en el mes junio, concretó su directora, Eva Santos.

Interpretación

El arranque de la temporada corresponde a la obra, con entrada libre hasta completar el aforo, "Feriantes" un ejemplo de teatro de objetos fruto de la investigación sobre el mundo de los feriantes .Cabe destacar también "Filosofía mundana", con Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio, Laura Pamplona y Covadonga Villamil.

En febrero recalará "Preso en la esperanza", con coloquio posterior, que otorga luz a las "narrativas de la opresión.

En marzo, dentro del ciclo dedicado a la mujer, se representará "Vendrá los alienígenas y tendrán tus ojos" que aproximar al amor en el siglo XXI, "Teoría King Kong", basado en el texto de Viginie Despentes, y "Leonora" con Natalia Huarte en solitario en el escenario.

Una representación de «Filosofía mundana». | CEDIDA

Zamora supone el inicio de la gira nacional de la obra "Fronteras" con Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, dirigidos por Andrés Lima en mayo, en tanto que un mes antes podrá disfrutarse de la representación de "Tres noches en Itaca" o de "El día del Watusi", el 21 de febrero.

Proseguirán las Barrocadas, con su quinta edición en mayo aunque posiblemente "tengan lugar en el teatro no en las dependencias del Seminario" avanzó Eva Santos.

Danza

En la disciplina de baile podrá asistirse a "Ejercicios para el alivio" de Rocío Molina, en abril, o a "No" de La Vendiera, dentro del ciclo de flamenco que regresa los cuatro jueves de febrero con dos espectáculos puristas y dos más vanguardistas.

Música

La música llegará de la mano de la Banda de Música de Zamora con sus conciertos divertidos, que comienzan el 24 de enero y contará con cuatro fechas asi como sus recitales de Semana Santa y de primavera; el concierto de Marwán el 7 de marzo y La Liturgia del Vermú, que se traslada a la Fundación Rei Afonso Henriques, con Carlos Ares o Delameseta, entre otros artistas, y que ya ha vendido "el 60% del aforo", precisó David Gago.

El músico Marwán. | CEDIDA

Creación local

Las compañías locales tienen cabida con el estreno de "El Cid casi la verdad" a cargo de Mejor con Arte, mientras que Baychimo Teatro hará una campaña escolar dentro del programa "Cultivando Miradas" y Por las ramas teatro hará una residencia para preparar "Piedra y hueso" en junio.

El liceo festejará el Día de la Poesía con la función "A la gloria con Gloria Fuertes", destinado al público infantil lo mismo que el Festival de Títeres y Marionetas, que será del 5 al 9 de mayo, y el día de la Narración Oral con "Narrar Enamora", organizado por Charo Jaular.

Muestra teatro aficionado

Además, el liceo consagrará seis días de junio a funciones de grupos de teatros aficionado de Zamora e invitará a una agrupación de fuera en la primera edición de la Muestra de Teatro Amateur.