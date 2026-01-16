Descubre qué organo fue el más donado en Castilla y León en 2025

Zamora sumó durante el pasado año una docena de donaciones de órganos, situándose en la tabla media de estas acciones solidarias en Castilla y León.

Por hospitales, el número de donantes de órganos a lo largo de 2025 fue de 21 en Burgos, León 23, El Bierzo 5, Palencia 1, Salamanca 34, Segovia 4, Soria 1, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 16, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 13 y los doce de Zamora, mientas que en Ávila no hubo.

De esta manera, la comunidad de Castilla y León sumó en 2025 un total de 130 nuevas donaciones de órganos, según los datos recabados por la agencia Ical.

Un asunto de solidaridad

Gracias a la solidaridad de los castellanos y leoneses, conscientes de que los órganos donados pueden salvar vidas, a lo largo del pasado año se han donado un total de estos órganos: el más numeroso, los 241 riñones, seguidos por los 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y un total de nueve páncreas.

Entre enero y diciembre se realizaron 261 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de Castilla y León.

La donación de órganos se coordina a nivel nacional, por eso no todos los órganos generados en una comunidad se utilizan en ella.