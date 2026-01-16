Condenado a 18 meses de cárcel por amenazar y acercarse a su familia: seis juicios seguidos

Llegado directamente de la prisión de Topas, el zamorano acusado de seis delitos por amenazas y por incumplir órdenes de alejamiento respecto de su madre, otros familiares y vecinos llegó a acuerdo con la Fiscalía de Zamora para ver reducidas las penas por tres de esos delitos que suman tinalmente 18 meses de prisión y las multas por otras tres infracciones penales por importe de 1.080 euros, según las condenas del Juzgado de lo Penal.

El recién condenado, de iniciales J.J.P., llegó a usar un colchón para dormir en el portal donde reside su madre cuando tenía prohibido por orden judicial aproximarse a ella como medida cautelar de protección hacia la mujer. Medida que se extendió a otras tres personas y que tampoco cumplió. El procesado tiene otras causas pendientes, por lo que podría tener que cumplir las penas de prisión que acaba de imponerle la magistrada de lo Penal y con las que se ha conformado.

El procesado J.J.P. admitía ayer la sucesión de hechos que relataba el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, puesto que aunque tiene reconocido un trastorno de la personalidad, no tiene alteradas sus facultades mentales, ni tiene afectadas las intelectuales y volitivas. Esto implica que sabe lo que hace y lo que implica transgredir las órdenes de alejamiento que dictan los jueces para impedirle estar cerca del domicilio de su madre, algunos familiares y vecinos.

Denuncia de un empresario

El Juzgado de lo Penal, que celebró ayer seis juicios seguidos que tenían como imputado a J.J.P., resolvía la denuncia de una persona titular de un negocio de la capital respecto del que el juez impuso dos órdenes de alejamiento que incumplió el ahora condenado, al pasear a menos de 50 metros de donde se hallaba esta persona. El procesado incumplió en tres ocasiones esas medidas cautelares en el año 2024.

Un año antes había actuado de igual forma respecto de unos vecinos a los que tampoco podía acercarse a menos de 300 metros, otra medida cautelar para proteger a estas personas, lo que no impidió que acudiera la portal del domicilio en el mismo día en el que el juez había emitido la orden de alejamiento y prohibición de comunicación por cualquier medio con quienes le denunciaron.

Dos meses después, J.J.P. volvió al edificio donde residen estas personas, se trata del mismo inmueble en el que vive la madre del acusado, a la que tampoco podía aproximarse a menos de 300 metros, de acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público. El mismo día, pero por la tarde, volvió a pasearse por delante del mismo bloque de viviendas, por lo que incurrió en cuatro delitos de quebrantamiento de medida cautelar, por los que se le imponen penas de prisión y multas.