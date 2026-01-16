El Colegio de Médicos realiza un curso de inteligencia emocional y Mindfuldess para afrontar la jubilación

El Colegio de Médicos de Zamora pone en marcha un curso-escuela taller de Inteligencia Emocional y Mindfulness para médicos jubilados que constará de cinco sesiones formativas a cargo de la psicóloga Bene Gayoso para fomentar el bienestar emocional y la atención plena en la etapa de jubilación que se desarrollará entre enero y marzo de 2026 en el salón de actos de la sede oficial, según la información facilitada por el órgano colegial.

La psicóloga Bene Gayoso es especialista en inteligencia emocional y técnicas de atención plena, quien ofrecerá a los asistentes al curso recursos prácticos orientados a la gestión del estrés, la mejora de la capacidad de atención y el fortalecimiento del bienestar emocional en la etapa postprofesional. Las sesiones tendrán lugar los días 20 de enero, 10 y 24 de febrero, y 10 y 24 de marzo, en horario de 11.00 horas a 12.00 horas.

El Colegio de Médicos de Zamora reafirma con esta iniciativa el "compromiso con el cuidado integral del médico en todas las etapas de su vida, promoviendo acciones que favorezcan un envejecimiento activo, saludable y acompañado". Las inscripciones ya están disponibles para los médicos jubilados colegiados que pueden ampliar información en la sede del Colegio.