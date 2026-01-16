Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas

El plan de liberación de la muralla medieval de la ciudad de edificios anexos avanza en Zamora, con actuaciones previstas en los próximos meses de las que han informado este jueves en rueda de prensa los concejales del equipo de Gobierno municipal, Ana Belén González y Pablo Novo.

Por una parte, se va a derribar un inmueble en la bajada de San Martín que completa la liberación de uno de los tramos de la avenida de la Feria y por otra se van a demoler dos viviendas en zona amurallada de la Ronda de Santa Ana.

Uno de los inmuebles que se derribarán. / Ayuntamiento de Zamora

En los tres casos se trata de edificios que han sido expropiados previamente por el Ayuntamiento de Zamora, en el caso de los números uno y tres de la Ronda de Santa Ana, de acuerdo con los propietarios de las casas, una vez que estas dejaron de estar habitadas.

En San Martín, en cambio, el proceso ha sido mucho más prolijo porque el propietario se negó a aceptar el justiprecio y recurrió a la vía judicial, lo que ha hecho que la expropiación se haya prolongado desde 2019 hasta que finalmente el Consistorio ha obtenido todos los pronunciamientos que le permiten ser titular ya de la nave industrial que se ubica en el número 4 de la bajada de San Martín y proceder a su derribo en los próximos meses.

Uno de los proyectos de derribo. / Ayuntamiento

La demolición de ese antiguo taller de carpintería metálica y soldadura sumará un nuevo edificio que ya no obstaculizará la visión de la muralla desde la avenida de la Feria, con lo que se alcanza ya cerca del 80% del proyecto de liberación de la muralla en esa zona. Quedan pendientes los derribos de los primeros números impares de la avenida, de los que algunos mantienen todavía la actividad comercial.

Por ello, el Ayuntamiento priorizará otros proyectos de Urbanismo antes de proceder a su expropiación e intentará llegar a acuerdos con los propietarios, antes de recurrir a un proceso de expropiación forzosa, pero la idea es continuar avanzando en la iniciativa hasta que quede despejada toda la muralla en esa avenida.

Pablo Novo y Ana Belén González informan sobre actuaciones de liberación de la Muralla en San Martín y Santa Ana. / Victor Garrido / LZA

El Consistorio zamorano ha destinado hasta el momento cerca de siete millones de euros a expropiaciones, derribos y obras de acondicionamiento de los entornos liberados de la muralla de la ciudad, según ha precisado Pablo Novo.

El taller de la bajada de San Martín que se derribará en los próximos meses se ubica en una parcela de 184 metros cuadrados, con 131 metros cuadrados de superficie edificada en una sola planta y un precio de expropiación de 200.506 euros. Su derribo se realizará con medios mecánicos y saldrá a licitación por un importe de 37.857 euros. Por su parte, los inmuebles de los números uno y tres de la Ronda de Santa Ana ocupan 181 metros cuadrados, están construidos totalmente adosados a la muralla y se han expropiado por 94.191 euros. Su demolición costará 85.581 euros, dejará la muralla a roca vista y se completará con la limpieza de la cantería histórica que llevará a cabo el Consistorio zamorano.

Trámites ante Patrimonio

Ambos proyectos de derribo están pendientes de obtener el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio para que los pueda licitar el Ayuntamiento, que considera que no tendrá ningún problema en el trámite patrimonial, como no lo ha habido con otros derribos, ya que supone despejar nuevos paños de muralla.

La próxima expropiación prevista por el Consistorio es la de un edificio anexo a la muralla en el tramo de la ronda de Puerta Nueva, antiguamente denominada ronda del Degolladero, situada junto a la parcela en la que está previsto ubicar un aparcamiento municipal en el entorno de la antigua piscina de San Atilano.